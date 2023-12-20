Это свидетельствует о разработке первого складного мобильного телефона Nubia, но информации о его технических характеристиках пока нет

Издание GSMChina обнаружило название Nubia Flip 5G и связанный с ним номер модели NX724J в базе данных GSMA IMEI. Хотя это указывает о разработке первого складного телефона Nubia, информации о его характеристиках пока нет. Также неизвестно, будет ли он обладать камерой под дисплеем, как недавние флагманы компании.

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Ожидается, что помимо Nubia бренды Xiaomi и Honor также представят свои вертикально складные смартфоны в Китае в 2024 году. Xiaomi Mix Flip, возможно, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Хотя информации о чипсете, который будет использоваться в Honor Magic Flip, пока нет, ожидается, что он будет иметь двухъячеечную батарею на 4500 мАч, что будет самым большим размером батареи среди складных телефонов-раскладушек.

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Ожидается, что Magic Flip дебютирует в первом квартале 2024 года, в то время как Mix Flip может появиться во втором квартале. Что касается Nubia, ожидается, что бренд представит Nubia Z60 Fold на базе Snapdragon 8 Gen 3 в первом квартале 2024 года. К сожалению, о других его характеристиках пока ничего не известно.