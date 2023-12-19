Первый телевизор Nokia Streamview TV был выпущен в ноябре 2020 года, и с тех пор компания продолжает расширять свой ассортимент новыми моделями

Недавно компания Streamview представила новый 4K-телевизор под брендом Nokia с диагональю 50 дюймов. Модель называется UNE50GV210I и является преемником популярной модели 5000A. Особенностью этого телевизора является элегантный дизайн с логотипом Nokia (старого образца). В этом месяце компания Streamview также представила серию телевизоров с различными диагоналями: 24, 32, 40 и 43 дюйма.

реклама

Streamview выпускает телевизоры Nokia с октября 2020 года. В рамках стратегического партнерства с Nokia, объявленного в октябре 2020 года, компания получила эксклюзивные права на продажу смарт-телевизоров и потоковых устройств под брендом Nokia в Европе. Первые телевизоры Nokia, выпущенные Streamview, были представлены в ноябре 2020 года, и с тех пор компания продолжает расширять ассортимент новыми моделями.

Технические характеристики этого телевизора впечатляют. У него установлен 4K Ultra HD дисплей с разрешением 3840 x 2160, поддержка HDR 10 и Dolby Vision, что обеспечивает яркие цвета и глубокие контрасты. Звуковое качество также заслуживает внимания благодаря поддержке форматов Dolby Digital Plus и DTS.

Внутри телевизора установлен процессор ARM Cortex-CA55 и графический процессор Mali 470 MP3. Он также оснащен 1,5 ГБ оперативной памяти DDR3 и 8 ГБ внутренней флэш-памяти eMMC, что обеспечивает достаточную производительность для большинства телевизионных приложений и потоковых сервисов. Операционная система телевизора - Android 9, предлагает удобный интерфейс и доступ к широкому спектру приложений и функций.

Телевизор обладает обширными возможностями подключения. В нем есть 4 порта HDMI (один из них поддерживает ARC, а все - CEC), 2 порта USB 2.0, порт Ethernet LAN для проводного подключения к интернету и интерфейс CI+ для модулей условного доступа. Также телевизор поддерживает беспроводное соединение с двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Для любителей потокового вещания телевизор становится настоящим центром развлечений. Он оснащен встроенной функцией Chromecast, которая позволяет транслировать контент с телефона на телевизор.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Размеры телевизора составляют 1119 мм в ширину, 235 мм в глубину и 699 мм в высоту (647 мм без подставки). Его вес составляет 9 кг, а доступный цвет - черный. В комплекте с телевизором идут ножки, голосовой пульт дистанционного управления с Bluetooth и двумя батарейками типа AAA, а также краткое руководство.