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10test
Meizu 21 Pro возможно прошел сертификацию в Китае
Meizu 21 Pro видимо будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, который также используется в стандартной модели Meizu 21

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В ноябре текущего года, китайская компания Meizu выпустила флагманский смартфон под названием Meizu 21. Обычно вместе со стандартной моделью, компания также представляет версию Pro, оснащенную более большим экраном и емкой батареей. Однако, удивительным образом Meizu 21 Pro не был представлен во время первоначального анонса. Однако, недавние события указывают на то, что данная версия Pro получила одобрение со стороны Министерства промышленности и информационных технологий Китая, что намекает на скорый выпуск данного устройства.

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Недавно, две новые модели Meizu с номерами моделей M481Q и M481S были утверждены органом CMIIT. Считается, что эти модели могут являться вариантами будущего Meizu 21 Pro. Однако, несмотря на сообщения о скором запуске в Китае, до сих пор не были раскрыты технические характеристики данного устройства.

Meizu 21 Pro, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, который также используется в стандартной модели Meizu 21. Высока вероятность, что устройство будет обладать экраном большего размера с разрешением 2K, поскольку Meizu 21 оснащен 6,55-дюймовой панелью AMOLED с разрешением 1,5K.

Meizu 21 имеет аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 ватт. Вероятно, в модели 21 Pro будет установлен аккумулятор емкостью 5020 мАч, вместе с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 ватт и беспроводной зарядки мощностью 50 ватт.

Meizu 20 Pro оснащен тройной задней камерой разрешением 50 мегапикселей, и одна из них является телеобъективом с оптическим зумом. Хотя в Meizu 21 нет телеобъектива, версия Pro возможно будет обладать данным функционалом.

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На данный момент неясно, появится ли Meizu 21 Pro в этом месяце в Китае. Если это не произойдет, то возможно его запуск состоится в январе 2024 года.

#snapdragon 8 gen 3 #meizu 21 #meizu 21 pro
Источник: gizmochina.com
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