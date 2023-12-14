Благодаря оптимизированным инструментам M3 Max и M2 Ultra не могут соответствовать RTX 4090 в тестах транскрипции речи

M3 Max – самый мощный чип со 3-нм техпроцессом от Apple, разработанный для компьютеров Mac. Его многоядерная производительность превышает эффективность чипа M2 Ultra. Несмотря на достигнутые улучшения, все еще существует разрыв по производительности между графическими процессорами ноутбуков и впечатляющей видеокартой Nvidia RTX 4090. Однако в недавнем тесте по расшифровке речи чип M3 Max превзошел самый быстрый графический процессор в мире. Представленная платформа с открытым исходным кодом от Apple под названием MLX, специально разработанная для чипов серии M, позволяет разработчикам проектировать, тестировать и улучшать свои проекты. Оливер Веренс использовал эту платформу для тестирования различных компьютеров Mac вместе с графическим процессором RTX 4090 и предоставил результаты тестов.

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Платформа MLX использует модель распознавания речи OpenAI под названием Whisper, и Веренс проводил тест транскрипции, чтобы оценить скорость работы различных чипов. Первоначальные результаты теста с 10-минутным аудиофайлом показали, что M2 Ultra и M3 Max, удивительным образом, работают быстрее, чем десктопный RTX 4090. Однако это связано с использованием неоптимизированного инструмента для проведения теста.

Веренс также предоставил результаты с использованием оптимизированного инструмента, и результаты ожидаемы – RTX 4090 выходит вперед и не имеет конкурентов ни в лице M2 Ultra, ни M3 Max, ни других чипов серии M. В обновленном тесте RTX 4090 завершил тест транскрипции звука всего за 8 секунд, тогда как M2 Ultra и M3 Max справились со своими результатами за 95 и 100 секунд соответственно. Новые результаты показывают, что семейству чипов Apple серии M предстоит пройти долгий путь в качестве производительности. Однако одной из сильных сторон специализированного чипа является его энергоэффективность, которая потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с флагманской видеокартой Nvidia в классе потребительского уровня.

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В заключение Веренс сообщил, что эти результаты не представляют собой научные измерения, но все же предоставляют некоторые данные о реальной работоспособности платформы MLX от Apple. Модель MacBook Pro с чипом M1 Pro работает настолько же быстро, как и RTX 4090, при условии, что будут применены оптимизированные инструменты Nvidia для проведения тестов.