По многочисленным предположениям это может быть Xiaomi Mix 5

Компания Xiaomi недавно анонсировала свои новейшие флагманские смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro в Китае. Позже на рынке появились также премиум-телефоны Redmi - серия Redmi K70.

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Согласно утечкам, компания не собирается останавливаться на выпуске высококлассных телефонов нового поколения. Известно, что в первой половине 2024 года Xiaomi представит модель Xiaomi 14 Ultra.

По самым свежим данным, у компании может также появиться еще один высококлассный смартфон. Согласно сообщению Digital Chat Station, Xiaomi в настоящее время тестирует телефон с перископической камерой, поддерживающей зум 3,2x75 мм.

Названия продукта пока не известно, возможно, оно еще неопределено. На данный момент можно только делать предположения. Многие считают, что это может быть Xiaomi Mix 5. Следует также учесть вероятность, что это новая модель Civi.

Что касается Xiaomi 14 Ultra, Digital Chat Station ранее сообщала, что у него будет четыре 50-мегапиксельные камеры на задней панели. Основной сенсор будет представлен сенсором Sony LY-900 с многоступенчатой диафрагмой f/1,6-14,0.

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Две из четырех камер будут оснащены телеобъективами, а одна будет иметь широкоугольный объектив. Телефон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8-gen 3 и будет обладать ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5180 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.