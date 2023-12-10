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10test
Samsung Galaxy Tab Active 5 получил сертификат TDR
Galaxy Tab Active 5 будет доступен в двух моделях: только Wi-Fi вариант (SM-X300) и модель с поддержкой 5G (SM-X306B)

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Samsung активно готовит к анонсу новую модель планшета с повышенной защитой Galaxy Tab Active 5. Устройство уже получило сертификаты от различных организаций, включая FCC и Safety Korea. В настоящее время планшет зарегистрирован в базе данных TDRA.

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Линейка Samsung Galaxy Tab Active, прежде всего, предназначается для применения в экстремальных промышленных условиях и обладает надежными функциями, такими как водонепроницаемость и защита от пыли (IP68). Она также имеет защиту от падений и способен выдержать экстремальные условия, такие как высота, температура, вибрация и влажность.

Что касается характеристик Galaxy Tab Active 5, сообщается, что устройство будет доступно в двух моделях: только Wi-Fi вариант (SM-X300) и модель с поддержкой 5G (SM-X306B). Модель с поддержкой 5G получила сертификат TDRA с регистрационным номером ER26759/23.

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Технические характеристики устройства были частично раскрыты в процессе сертификации, однако некоторые подробности остаются предположениями. Стоит ожидать, что Galaxy Tab Active 5 будет обладать процессором Exynos 1380 и будет работать на ОС Android 14. Устройство предложит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ объема хранилища с возможностью расширения до 64 ГБ. Он также будет поддерживать использование S Pen и оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч с возможностью зарядки 15 Вт. Предполагается, что планшет будет иметь заменяемый пользователем аккумулятор.

#samsung #galaxy tab active 5 #сертификат tdr
Источник: gizmochina.com
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