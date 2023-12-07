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10test
Samsung Galaxy A25 5G выйдет до Рождества
Сегодня была представлена официальная страница с перечнем технических данных Galaxy A25 5G и кроме того, стала известна потенциальная дата выхода устройства

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Ритейлер, сообщил дату запуска, также раскрыл цену телефона. Подробности соответствуют предыдущим сведениям.

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Согласно данным швейцарского ритейлера Digitec, поставки Galaxy A25 5G начнутся 18 декабря. В Швейцарии телефон будет стоить 279 швейцарских франков (около 320 долларов США). Цена и доступность устройства совпадают с утечкой прошлого месяца. Это предполагаемая цена для базовой версии 6 ГБ + 128 ГБ. Устройство также будет доступно в версии 8 ГБ + 256 ГБ.

Судя по утечкам, телефон может быть выпущен на нескольких рынках в ближайшие дни. Большинство из них, вероятно, будут европейскими странами. Galaxy A25 5G будет иметь обычный дизайн с вертикально расположенными отдельными камерами и плоской рамкой. Он будет доступен в черном, синем и желтом цветах. Телефон будет оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2340 x 1080 пикселей). Экран будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц и иметь каплевидный вырез.

Устройство будет работать на чипе Exynos 1280 и будет использовать интерфейс One UI 6, основанный на Android 14. Samsung обеспечит четыре обновления операционной системы и 5 лет обновлений безопасности.

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На задней панели будет тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного модуля на 8 МП и макросъемки на 2 МП. На передней панели будет размещена 13-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Телефон будет поддерживать две SIM-карты 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC, USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карты microSD. Устройство будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 15 Вт.

#samsung #android 14 #exynos 1280 #galaxy a25 5g
Источник: gizmochina.com
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