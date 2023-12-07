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10test
Поставки складных смартфонов бьют рекорды в завершении 2023 года
Росту способствовал запуск Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 в июле этого года

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По последнему отчету, складные смартфоны оказались более популярными в третьем квартале 2023 года, чем ожидалось ранее. В результате исследования было выяснено, что поставки складных смартфонов увеличились в этом квартале по двум главным причинам. Во-первых, запуск Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 в июле этого года. Во-вторых, быстрый рост выпуска складных смартфонов разными брендами, особенно в Китае.

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Согласно отчету компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), поставки складных смартфонов в третьем квартале 2023 года увеличились на 215% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 7 миллионов единиц. Это превышает прогнозы на 1% и на 16% превышает предыдущий рекорд в 6,1 миллиона единиц, установленный в третьем квартале 2022 года. В отчете также отмечается, что южнокорейский производитель Samsung занимает ведущее положение на рынке, его доля составляет 76%. Наибольший спрос на складные смартфоны наблюдается на европейских рынках.

Huawei занимает второе место с долей рынка 9%. В марте этого года компания выпустила Huawei Mate X3, оснащенный процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

На третьем месте с долей рынка 8% находится Honor с моделью Magic V2. Это еще один складной смартфон в виде книги, выпущенный в Китае. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии Honor SuperCharge мощностью 66 Вт. 

По прогнозам отчета DSCC, в четвертом квартале 2023 года поставки складных смартфонов снизятся на 35% по сравнению с предыдущим кварталом и возрастут на 47% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 3,6 миллиона единиц. Ожидается, что доля бренда Samsung также снизится до 42%.

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Главный исполнительный директор DSCC Росс Янг отметил, что развитие рынка складных смартфонов новыми брендами, такими как Google Pixel Fold, OnePlus Open, Tecno Phantom V Flip и Tecno Phantom V Fold, способствует росту поставок.

#oneplus open #galaxy z fold 5 #google pixel fold #samsung galaxy z flip 5 #tecno phantom v flip
Источник: gadgets360.com
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