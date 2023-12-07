Роджер Кларк, актер, озвучивающий Артура Моргана в RDR2, уверен, что когда-нибудь появится Red Dead Redemption 3

После того как на прошлой неделе успешно дебютировал первый официальный трейлер GTA VI, популярного актера, который озвучивает любимого фанатами Моргана, спросили о возможном продолжении Red Dead Redemption 2 от Rockstar в 2018 году. Одним из поклонников был задан вопрос о возможности выхода RDR III: "Я знаю, что вы работали с Rockstar и есть секреты, которые нужно хранить, но как вы думаете, есть ли что-нибудь о RDR III, об основании банды или Артуре, будет ли он главным или побочным персонажем?" - спросил Кларка один из поклонников.

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Несмотря на то, что нет подтверждений о выходе Red Dead Redemption 3 или еще чего-то, Кларк вполне уверен, что Rockstar выпустит продолжение "когда-нибудь". В ответ актер сказал, что фанатам не стоит рассчитывать на участие Артура Моргана, поскольку он считает, что его история уже рассказана.

Учитывая успех Red Dead Redemption 2, а также популярность ее предшественников, кажется вполне вероятным, что Rockstar и издатель Take-Two в какой-то момент выпустят продолжение. Однако, учитывая нынешние длительные циклы разработки игр, в частности от Rockstar, не стоит ожидать этого в ближайшее время.

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Для справки, Red Dead Redemption была выпущена в 2010 году, а ее продолжение последовало в 2018 году. Кроме того, GTA V (одна из самых финансово успешных развлекательных продуктов всех времен и вторая по популярности видеоигра на сегодняшний день) была выпущена еще в 2013 году, и Rockstar не планирует выпускать продолжение раньше 2025 года.