Владельцы видеокарт AMD не имели доступа к данной функции последние три года, теперь она доступна в серии Radeon RX 7000

Если у вас установлена видеокарта от компании Nvidia, то планирование графического процессора с аппаратным ускорением не является новинкой — скорее всего, оно уже включено в вашей системе. Но владельцы видеокарт AMD не имели доступа к этой функции в течение последних трех лет, до недавнего времени.

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С появлением новой версии драйвера Adrenalin от AMD (версия 23.12.1), аппаратное ускорение планирования графического процессора теперь поддерживается на некоторых видеокартах AMD, включая серию Radeon RX 7000.

Известно, что планирование графического процессора с аппаратным ускорением было впервые представлено в 2020 году в операционной системе Windows 10. Как следует из названия, эта технология перекладывает большую часть работы планирования графического процессора с центрального процессора (ЦП) на процессор GPU, специализированный для планирования графических операций. Аппаратное ускорение планирования графического процессора может улучшить производительность системы и снизить задержки при определенных нагрузках за счет снижения нагрузки на ЦП в плане планирования работы графического процессора.

Реальная проблема с аппаратным ускорением планирования графического процессора заключается в том, что разработчики уже научились работать с традиционным планированием графического процессора, обходя его ограничения производительности. Они достигают этого, объединяя команды буферизации графического процессора пакетным образом, что позволяет значительно повысить эффективность работы центрального и графического процессоров. В конечном итоге, аппаратное ускорение планирования графического процессора было разработано не для простого улучшения производительности (это очевидно), а для модернизации графической подсистемы в будущих системах.

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И сегодня можно наблюдать, как продукты Microsoft соответствуют этому направлению: генерация кадров с использованием DLSS от Nvidia требует, чтобы аппаратное ускорение планирования графического процессора было активировано для работы. Nvidia не раскрыла причину такого требования, но это свидетельствует о том, что аппаратное ускорение планирования графического процессора является важной функцией будущего и технологией, на которую полагаются новейшие графические технологии.