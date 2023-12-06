Ходят слухи, что этот технологический прорыв станет стратегическим шагом, который заложит основу для создания полноэкранного iPhone от Apple

Известно, что компания Apple уже долгое время сотрудничает с поставщиками из Китая, Индии и Южной Кореи для производства своих устройств, включая iPhone и iPad. Появились данные, что Apple находится на пути к представлению iPhone с безрамочным дизайном, и в этом процессе активную роль играют ее корейские поставщики, которые разрабатывают технологию камеры под дисплеем для смартфонов (UDC).

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Согласно сообщениям корейского СМИ The Elec, компания LG Innotek глубоко погружается в разработку ультразвуковой цветной полигональной (UPC) технологии - технологии без видимых отверстий для объектива камеры. Существуют слухи, что этот технологический прорыв станет стратегическим шагом, положившим основу для создания полноэкранных iPhone от Apple. Появление полноэкранных iPhone с технологией UPC ожидается после 2026 года.

UPC, или камера под панелью, представляет собой установку, при которой камера расположена под дисплеем, а отверстие для объектива остается скрытым, когда она не используется. Эта скрытая функция открывает весь экран для использования в качестве дисплея. Можно также услышать другое название этой технологии - камера под дисплеем (UDC).

UPC отличается от обычного модуля передней камеры тем, что направляет меньше света на датчик изображения. Однако возникает проблема потерь, когда свет проходит через область дисплея перед попаданием в объектив камеры, что может привести к ухудшению качества и яркости изображения.

Для решения этой проблемы LG Innotek разрабатывает многолинзовую систему «свободной формы». Цель этой системы - сократить оптические искажения и увеличить коэффициент интенсивности света вокруг оптического модуля, что повысит качество периферийного изображения. LG Innotek активно публикует патенты с декабря прошлого года, и теперь, когда разработка UPC находится на финишной прямой, можно ожидать появления новых инноваций в ближайшем будущем.

LG Display, связанная с LG Innotek в составе группы LG, также занимается разработкой технологии UPC. Ее цель - увеличить коэффициент пропускания света до 20% к 2023 году и до 40% к 2024 году, чтобы соответствовать стандартам Apple. По информации, Apple уже тестировала образец технологии UPC от неизвестного поставщика, но его производительность не впечатлила.

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Перед тем, как полностью внедрить камеру под экран, Apple планирует внедрить технологию Face ID под панелью в своей модели iPhone 17 Pro 2025 года. По мнению известного аналитика Росса Янга, этот флагман станет последней моделью премиум-класса с круглым вырезом для фронтальной камеры.