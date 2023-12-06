Ноутбуки оснащены новым 5-нм процессором Kirin 9006C SoC, разработанным Hisilicon на основе архитектуры ARM и предлагающим до 8 ядер.

Компания Huawei недавно представила свои новые ноутбуки серии Qingyun L540 для внутреннего рынка Китая, оснащенные 5-нм процессором Kirin 9006C SoC. Эти ноутбуки являются продолжением серии L410, в которой использовался процессор Kirin 990 SoC. Однако, в новых ноутбуках используется более новый 5-нм процессор Kirin 9006C SoC, разработанный Hisilicon и основанный на архитектуре ARM, которая предлагает до 8 ядер.

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Конфигурация процессора включает 4 ядра Cortex A77 и 4 ядра Cortex A55. Основное ядро Cortex A77 работает на частоте до 3,13 ГГц, а остальные ядра - на частоте 2,54 ГГц. Ядра Cortex A55 работают на тактовой частоте до 2,05 ГГц. Кроме того, в состав SoC входит встроенный графический процессор Mali-G78 MP22.

Что касается самих ноутбуков Huawei Qingyun L540, то они оборудованы 14-дюймовой панелью с максимальным разрешением до 2160x1440 и максимальной частотой обновления в 60 Гц. Панель поддерживает цветовой охват 100% sRGB. Аккумулятор в этих ноутбуках имеет емкость 56 Втч, а входы-выходы включают в себя сканер отпечатка пальца, HD-камеру, 1 порт USB Type-C, 2 порта USB Type-A, 1 аудиопорт, 1 выход HDMI и мини-разъем RJ45 LAN.

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Huawei Qingyun доступен с памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем объемом до 512 ГБ. Все ноутбуки оснащены одним и тем же 8-ядерным процессором Kirin 9006C.