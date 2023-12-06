Смартфон поддерживает режим Dual 5G, который позволяет использовать две SIM-карты 5G одновременно

Завтра китайская компания Xiaomi представит новый смартфон Redmi 13C 5G на индийском рынке. Ранее компания уже показала дизайн и доступные цветовые варианты этого устройства. Информатор Муккул Шарма раскрыл технические характеристики на него.

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В своем последнем сообщении в Twitter Муккул упомянул полные спецификации Redmi 13C 5G. Начиная с уже известных цветов, смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: "Startrail Black", "Startrail Silver" и "Startrail Green". Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ и будет представлен в двух версиях: с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Для расширения памяти будет предусмотрен слот для карт MicroSD и поддержка виртуальной оперативной памяти до 8 ГБ.

Redmi 13C 5G создан для долговечности и обладает защитой от влаги и пыли. Что касается камеры, предполагается, что она будет оснащена двойной камерой высокого разрешения с искусственным интеллектом на 50 Мп, что позволит сделать детальные и яркие снимки. Дисплей устройства будет иметь размер 6,74 дюйма и выполнен с матрицей IPS и частотой обновления 90 Гц.

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Что касается связи, смартфон будет поддерживать режим Dual 5G, что позволит использовать две SIM-карты 5G одновременно. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт обеспечит непрерывную работу телефона весь день. Кроме того, будет установлен боковой сканер отпечатков пальцев для удобной разблокировки.