Этот недостаток Apple Maps нужно исправить, чтобы конкурировать с Google Maps

Когда нужно повернуть, Apple Maps обычно предлагает конкретную инструкцию вроде "поверните направо после второго светофора", а не просто "через четверть мили поверните направо". Все люди разные, но многие предпочитаю ориентироваться по счетчику светофоров, а не пытаться разобраться с термином "четверть мили" и читать дорожные знаки.

реклама

За последние несколько лет Apple Maps добавила несколько новых интересных функций, но и Google Maps также не оставалась в стороне. Однако существует одна область, в которой Apple уступает Google Maps. Об этом упомянул пользователь с ником daehtop_yrrah. Он написал: "Рядом со мной недавно открылся новый участок автострады. Apple Maps до сих пор не отображает его, в то время как Google Maps уже показывает эту дорогу, помечая ее как закрытую."

Как отмечается в сообщении, у Apple возникла проблема с быстрым обновлением Apple Maps для отображения недавно открытых дорог. Кажется, это не проблема для Google Maps. Однако у Apple есть способ сообщить о новой дороге. Вы можете отметить нужное место на картах и сообщить об этой проблеме. Варианты включают добавление новой улицы или выбор "другой проблемы". Если выбрать последний вариант, то можно упомянуть любую другую проблему, с которой вы столкнулись при использовании приложения.

Пользователи также писали о подобных ситуациях. Подписчик с ником "lambor14" написал: "Я столкнулся с той же проблемой. Это так странно, потому что данные о закрытии дорог Apple Maps обычно актуальны даже для малоизвестных мест, но они редко добавляют новые дороги вовремя. Это особенно важно в моем регионе, где каждый год открываются сотни километров автомагистралей и скоростных дорог. Я был настолько разочарован, что начал задолго сообщать о каждой недостающей части дорожной системы и каждой маленькой проблеме, которую замечаю. Пока Apple не обрабатывала запросы быстро, но если они в итоге добавят все данные, я буду доволен".

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако большинство пользователей Apple Maps предпочли бы, чтобы изменения на дорогах отображались как можно быстрее.