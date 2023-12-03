Процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake-HX сохранят лидирующие позиции в ноутбуках, таких как Predator Helios следующего поколения от ACER, несмотря на запуск Meteor Lake

Компания Acer готовит к выпуску новую серию ноутбуков Predator Helios, которые будут оснащены процессорами Intel Raptor Lake-HX Refresh 14-го поколения и лучшими графическими процессорами Nvidia RTX 40.

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Процессоры Intel Raptor Lake-HX Refresh многие видели в нескольких конфигурациях высококлассных ноутбуков. Они в основном предлогают небольшое увеличение тактовой частоты, подобно тому, что было заметно в процессорах Raptor Lake Refresh 14-го поколения для настольных компьютеров.

Линейка Intel Meteor Lake-H будет иметь максимум 16 ядер и TDP 45 Вт (PL1), в то время как процессоры Raptor Lake-HX будут иметь 24 ядра и TDP 55 Вт+ (PL1). Именно это делает их идеальным выбором для игрового сегмента высокого класса. Однако это не означает, что не будет конфигураций ноутбуков с процессорами Meteor Lake в высококлассном игровом сегменте. Семейство HX 14-го поколения станет просто лучшим вариантом для пользователей, которые хотят заменить настольный компьютер на портативное решение.

Таким образом, Acer обновит линейку ноутбуков Predator Helios процессорами Intel Core i9-14900HX. Этот процессор предложит 24 ядра (8+16), 32 потока, базовую частоту 2,4 ГГц и максимальную тактовую частоту в режиме boost до 5,8 ГГц. Чип также будет иметь 36 МБ кэш-памяти L3. Его базовый TDP составит 55 Вт, а MTB (максимальная турбо-мощность) - 157 Вт.

Ноутбуки Acer Predator Helios будут выпускаться в 18-дюймовом дизайне (WQXGA IPS, 240 Гц) и 16-дюймовом дизайне (WQXGA MiniLED, 250 Гц). Они будут иметь до 32 ГБ памяти DDR5 и 2 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen4 NVMe.

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Ожидается, что эти ноутбуки будут доступны примерно в то же время, когда появится линейка Intel Meteor Lake, запланированная на 14 декабря.