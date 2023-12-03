Der8auer также придерживался строгой методики использовать разрешение 1080p и " общие киберспортивные настройки"

Известный разгонщик der8auer поделился несколькими советами о том, как достичь 1000 кадров в секунду (fps) в игре Counter-Strike 2. Он использовал мощные компоненты, включая один из лучших процессоров и вероятно, самую мощную игровую видеокарту для потребителей, а также несколько литров жидкого азота. Однако было важно сохранить реалистичные настройки графики и разрешение 1080p.

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Компоненты, использованные для достижения скорости 1000 кадров в секунду в игре CS2, включали в себя процессор Intel Core i9-14900k, материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore с режимом LN2 в BIOS, двухлитровую емкость с охлаждающей жидкостью LN2, монитор Elmore OC и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090.

Для определения базовой производительности der8auer сначала запустил систему с жидкостным охлаждением на частоте ядер 6 ГГц. При такой настройке разгона CS2 работал со скоростью около 800 кадров в секунду. Затем он провел тесты разгона LN2 и при температуре до -150 градусов Цельсия обнаружил, что его процессор может работать на стабильной частоте 7,4 ГГц (только P-ядра). После этого CS2 работал со средней производительностью около 950 кадров в секунду разрешении 1080p.

Испытывая разочарование своим процессором 14900k, der8auer получил чип из лаборатории ASUS OC, что позволило ему достичь стабильной частоты 7,5 ГГц и улучшить тайминги памяти. В результате его производительность в CS2 стабильно оставалась на уровне 1000 кадров в секунду.

При увеличении частоты до 7,8 ГГц не наблюдалось значительного увеличения кадров в секунду, поэтому der8auer сделал вывод, что ограничивающим фактором стала мощная видеокарта. Он не был готов снижать настройки графики ради большего количества кадров в секунду, поскольку это противоречило его желанию создать реалистичный киберспортивный турнир с настройками 1080p и 1000 кадрами в секунду или более.

Дальнейшие исследования разгона с процессором 14900k были приостановлены из-за перегрева SSD-накопителя PCIe Gen5. Однако после установки вентилятора стабильность системы была восстановлена, и der8auer смог достичь стабильной частоты разгона всех ядер до уровня 8,1 ГГц.

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Der8auer отмечает, что он не один работал над разгоном процессора 14900k и игровым видео CS2. В лаборатории ASUS OC ему помогали такие опытные разгонщики, как Safedisk, Elmor, Shamino и Massman. Эта команда экспертов достигла предельной производительности на чипе 14900k, используя жидкий гелий и достигнув частоты более 9 ГГц на одном P-ядре. Der8auer считает, что в будущем разгон с такой частотой, превышающей 10 ГГц, станет реальностью.