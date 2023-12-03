Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Оверклокер поднял fps до 1000+ кадров в Counter Strike 2
Der8auer также придерживался строгой методики использовать разрешение 1080p и " общие киберспортивные настройки"

реклама

Известный разгонщик der8auer поделился несколькими советами о том, как достичь 1000 кадров в секунду (fps) в игре Counter-Strike 2. Он использовал мощные компоненты, включая один из лучших процессоров и вероятно, самую мощную игровую видеокарту для потребителей, а также несколько литров жидкого азота. Однако было важно сохранить реалистичные настройки графики и разрешение 1080p.

реклама

Компоненты, использованные для достижения скорости 1000 кадров в секунду в игре CS2, включали в себя процессор Intel Core i9-14900k, материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore с режимом LN2 в BIOS, двухлитровую емкость с охлаждающей жидкостью LN2, монитор Elmore OC и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090.

Для определения базовой производительности der8auer сначала запустил систему с жидкостным охлаждением на частоте ядер 6 ГГц. При такой настройке разгона CS2 работал со скоростью около 800 кадров в секунду. Затем он провел тесты разгона LN2 и при температуре до -150 градусов Цельсия обнаружил, что его процессор может работать на стабильной частоте 7,4 ГГц (только P-ядра). После этого CS2 работал со средней производительностью около 950 кадров в секунду разрешении 1080p.

Испытывая разочарование своим процессором 14900k, der8auer получил чип из лаборатории ASUS OC, что позволило ему достичь стабильной частоты 7,5 ГГц и улучшить тайминги памяти. В результате его производительность в CS2 стабильно оставалась на уровне 1000 кадров в секунду.

При увеличении частоты до 7,8 ГГц не наблюдалось значительного увеличения кадров в секунду, поэтому der8auer сделал вывод, что ограничивающим фактором стала мощная видеокарта. Он не был готов снижать настройки графики ради большего количества кадров в секунду, поскольку это противоречило его желанию создать реалистичный киберспортивный турнир с настройками 1080p и 1000 кадрами в секунду или более.

Дальнейшие исследования разгона с процессором 14900k были приостановлены из-за перегрева SSD-накопителя PCIe Gen5. Однако после установки вентилятора стабильность системы была восстановлена, и der8auer смог достичь стабильной частоты разгона всех ядер до уровня 8,1 ГГц.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Der8auer отмечает, что он не один работал над разгоном процессора 14900k и игровым видео CS2. В лаборатории ASUS OC ему помогали такие опытные разгонщики, как Safedisk, Elmor, Shamino и Massman. Эта команда экспертов достигла предельной производительности на чипе 14900k, используя жидкий гелий и достигнув частоты более 9 ГГц на одном P-ядре. Der8auer считает, что в будущем разгон с такой частотой, превышающей 10 ГГц, станет реальностью.

#intel core i9-14900k #counter strike 2
Источник: tomshardware.com
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Intel Core i9-14900K демонстрирует огромный прирост в играх благодаря новому оптимизатору приложений
Масштабный тест процессоров сравнивает Intel Core i9-14900K Raptor Lake Refresh с 13900KS
MSI сделала возможным на материнских платах Z790 и Z690 разгон 6 ГГц+ в один клик
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
13
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
5
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
7
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
9
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
5
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
63
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
2
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
2
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
Дроны Герань оснастили видеокамерами и навигацией c SIM картами украинских операторов для разведки
+
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
4

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
136
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
10
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Немецкий пистолет HK USP как символ высокого качества и надежности
4

Сейчас обсуждают

VAKT
00:15
Чувак, мелкие коробочки c 5700u поднимут в некошерных танках фпс вдвое-втрое. Ты даже в ведьмака третьего норм играть сможешь. И даже в киберпанка, но тут фпс будет маловат. Зато размер крохотный.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Апшеронский скакел
00:12
Думаю нормально всё будет, сейчас передние кулера на 600 оборотах, ну поставлю на 1000, всё равно их на таких оборотах их не слышно. Посмотрим, не понравится - поставлю назад
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
00:11
кофе лейк ребята имеют ввиду
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
00:10
Аналогично малому поставил, только не ноут а мелкописюк на itx c 4700g + однослотовая w5500 (rx5500xt 8GB)
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
00:08
Ну не заливай - очень уж жирно
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Китя.
00:00
карта от стекла промежуток будет 2-3 см попробуй но затея не айс.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Александр
23:56
Ну да, земля же плоская, а звёзды - дырки в тверди небесной, действительно, о чём это они... надо срочно запретить астрономию, кстати, не в школах а вообще, а то удумали тут, обмоделируются своими вер...
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Апшеронский скакел
23:50
Спереди три 140 мм вентилятора, что в комплекте были два вентилятора спереди снял, поставил три своих. Хватит там воздуха для ВК. Родной вентилятор 140 мм только тот что на фото оставил
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Китя.
23:48
стекло перекрывать воздух на карте. карта жарится будет.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Апшеронский скакел
23:47
Всë есть, кроме самого райзера, ничего пилить не нужно.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем