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10test
Последняя реклама iPhone 15 от Apple рассказывает о новых интересных функциях камеры
Однако есть ограничение: новые функции возможны только на iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

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На всех моделях iPhone 15 пользователи смогут сделать портрет из обычной фотографии человека, собаки или кошки после ее обработки. Что еще лучше, будет возможность изменить фокус на любой объект фотографии. Однако существует ограничение - это возможно только на iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. 

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В новом рекламном видеоролике Apple под названием "Обложка альбома" демонстрируются эти функции. Видео показывает, как участница музыкального трио использует свой iPhone, чтобы превратить групповую фотографию в портрет для обложки нового альбома. При нажатии на кнопку "Портрет" она остается в фокусе, а двое других участников группы размываются на заднем плане. Показав фотографию одному из участников группы, она спрашивает, что он думает об этой версии обложки для альбома. Хотя он говорит, что ему все нравится, он хочет внести небольшое изменение.

Когда телефон взял второй музыкант, стало видно, что гитарист сместил фокус на себя и сделал размытыми обоих своих коллег. Затем они продолжают менять фокус между собой. Все они принимают решение обратиться к третьему участнику группы, чтобы он выбрал лучшую версию портрета. Однако третий участник выбирает фотографию, где только он в фокусе, а двое других размыты. Добавив - "Чувствую себя культовым".

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Хотя это не лучшая реклама Apple, она все же демонстрирует новые функции в доступной форме.

#камера
Источник: phonearena.com
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