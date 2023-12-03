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10test
Cerabyte показала прототип керамической системы хранения данных - Картриджи емкостью 10 000 ТБ
Керамический носитель информации потребляет очень мало энергии и служит более 5 000 лет, утверждают создатели

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Видеоролик, выпущенный компанией Cerabyte, представляет потенциал их новой системы хранения данных на основе керамики, которая обещает революционизировать хранение данных в дата-центрах. В отличие от существующих жестких дисков и SSD, Cerabyte планирует использовать комбинацию керамики и стекла для создания картриджей размером с ладонь, способных вместить до 10 000 ТБ данных каждая.

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Эти картриджи состоят из стеклянной основы и слоев специальной керамики толщиной 300 микрометров. Плотность записи значительно выше, чем у жестких дисков на сегодняшний день. Cerabyte недавно запустила демонстрацию полностью функционального прототипа своей системы, для использования только в коммерческом оборудовании. Хранение данных осуществляется с помощью носителей, состоящих из стеклянного слоя, схожего с Gorilla Glass от компании Corning, и тонкого темного керамического слоя.

Носители хранятся в роботизированных библиотеках, и для записи данных они перемещаются в специальную стойку. Двумя миллионами лазерных лучей пробиваются наноузоры на поверхности носителя, создавая оптический код. Считывание данных происходит с помощью микроскопической камеры, которая может работать в двух направлениях.

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Хотя первое демонстрационное устройство не может конкурировать с лучшими существующими системами хранения, Cerabyte планирует расширить свою керамическую систему в будущем. Компания утверждает, что это экономичная и масштабируемая технология, не требующая энергии для хранения данных. Изготовленная из керамики, способная просуществовать более 5 000 лет, в то время как жесткие диски и SSD требуют замены через несколько лет.

#cerabyte #10 000 тб #керамический носитель
Источник: techradar.com
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