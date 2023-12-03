Разгон 6 ГГц+ в один клик теперь поддерживается всеми материнскими платами MSI Z790 и Z690, но совместим только с процессором Intel Core i9-14900K

MSI, ведущая компания в области производства компьютерной техники, расширила возможности для разгона процессоров на своих материнских платах серий Z790 и Z690. С помощью функции "P-Core Beyond 6 GHz+" пользователи теперь смогут разогнать свои процессоры последнего поколения до 6,3 ГГц. Изначально эта функция была доступна только на новейших материнских платах Z790 Max, но теперь она также поддерживается на платах Z790 и Z690.

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Функция "P-Core Beyond 6 GHz+" по умолчанию отключена, но после активации в BIOS появляется ряд опций, из которых пользователь может выбрать. Первая опция позволяет максимальную тактовую частоту одного ядра, а вторая - всех ядер. После включения профиля "P-Core Beyond" чип способен работать на частотах до 6,3 ГГц для одного ядра и до 5,8 ГГц для всех ядер.

Функция автоматически настраивает процессор и материнскую плату на необходимые параметры питания для достижения таких высоких частот. Важно отметить, что данная функция поддерживается только процессором Intel Core i9-14900K, который изначально работает на частоте 6 ГГц.

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За исключением функции разгона, компания MSI также добавила оптимизированную функцию Intel APO во все свои материнские платы. Функция APO значительно повышает производительность в играх, но поддерживается только на "разблокированных" процессорах 14-го поколения.