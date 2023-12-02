Основная камера Tecno Spark 20 имеет разрешение 50 мегапикселей и оснащена вспышкой для освещения в темных помещениях

Tecno Spark 20 был выпущен всего несколько дней спустя дебюта Tecno Spark Go 2024 в прошлом месяце. Это устройство оснащено мощным процессором Helio G85 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон работает на операционной системе HiOS 13, которая основана на Android 13. Он имеет 6,6-дюймовый дисплей с технологией LCD. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

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Главной особенностью Tecno Spark 20 является его 6,6-дюймовый LCD-дисплей, который поддерживает разрешение HD+ (720 x 1612 пикселей) и имеет частоту обновления впечатляющих 90 Гц. В области выреза для фронтальной камеры предусмотрена функция "Динамический порт", которая отображает уведомления и информацию о состоянии устройства.

Основная камера Tecno Spark 20 обладает разрешением 50 мегапикселей и имеет вспышку для подсветки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, у смартфона есть вспомогательная камера с двойной вспышкой. Для селфи и видеовызовов встроена фронтальная камера с разрешением 32 мегапикселя, также оснащенная двойной вспышкой.

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Встроенный накопитель Tecno Spark 20 имеет объем до 256 ГБ и может быть расширен с помощью карты памяти microSD. Устройство поддерживает подключение через 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и USB Type-C.