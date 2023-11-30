Согласно информации от WhatsApp, функция секретного кода уже активно внедряется

По сообщению от WhatsApp, недавно было объявлено о небольшом, но значимом обновлении, которое дополнительно усовершенствует конфиденциальность и безопасность приложения. Вводится функция секретного кода, которая позволяет пользователям защищать чаты, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

реклама

Функция секретного кода предоставляет пользователям возможность устанавливать уникальные пароли для защиты чатов, отличные от паролей, используемых для разблокировки их устройств. Более того, теперь в новой версии WhatsApp пользователи могут скрыть папку "Заблокированные чаты" из списка чатов.

Это дополнительная функция, поэтому все еще можно выбирать, чтобы все заблокированные чаты, либо некоторые из них, отображались в списке чатов. Еще одно удобное обновление заключается в возможности блокировки чатов после их обновления. Раньше для блокировки чата необходимо было зайти в настройки, однако в последней версии WhatsApp достаточно нажать и удерживать чат в списке, чтобы его заблокировать, без необходимости дополнительных действий.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По информации от WhatsApp, функция секретного кода уже активно внедряется, но на протяжении нескольких месяцев потребуется время, чтобы она стала доступна во всех регионах мира.