Возможно, спустя год появится вариант Vision Pro от Apple, который вдвое снизит цену

Стоимость гарнитуры Vision Pro от Apple, которая появится в США в начале 2024 года, составит $3499. Поэтому многие поклонники Apple уже начинают откладывать деньги, надеясь приобрести модель первого поколения. Однако последний отчет о цепочке поставок подтверждает статью Bloomberg, в которой говорится, что второе поколение Vision Pro может стоить в два раза меньше.

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Хотя Digitimes не всегда является надежным источником информации, его связи в цепочке поставок утверждают, что Apple стремится снизить стоимость материалов для модели следующего поколения примерно на 50%. Отчет указывает на то, что стоимость материалов для доступной версии будет в два раза ниже, чем у первого поколения Vision Pro.

Если это подтвердится, то цена гарнитуры второго поколения может составлять от $1500 до $2500 по оценке Bloomberg. Однако многое будет зависеть от того, насколько Apple готова пожертвовать рентабельностью при производстве новой модели.

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Однако Apple также осознает, что гарнитура Vision Pro не найдет своего спроса среди широкой аудитории, если будет стоить более трех с половиной тысяч долларов. В связи с этим, Bloomberg сообщает, что Apple может снизить цену, отказавшись от некоторых ключевых функций. Например, инструмент EyeSight, предупреждающий о присутствии других людей и освобождающий для них место в VR-реальности, может быть исключен.