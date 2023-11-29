Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Apple Vision Pro модель 2025 года будет стоить вдвое дешевле
Возможно, спустя год появится вариант Vision Pro от Apple, который вдвое снизит цену

реклама

Стоимость гарнитуры Vision Pro от Apple, которая появится в США в начале 2024 года, составит $3499. Поэтому многие поклонники Apple уже начинают откладывать деньги, надеясь приобрести модель первого поколения. Однако последний отчет о цепочке поставок подтверждает статью Bloomberg, в которой говорится, что второе поколение Vision Pro может стоить в два раза меньше.

реклама

Хотя Digitimes не всегда является надежным источником информации, его связи в цепочке поставок утверждают, что Apple стремится снизить стоимость материалов для модели следующего поколения примерно на 50%. Отчет указывает на то, что стоимость материалов для доступной версии будет в два раза ниже, чем у первого поколения Vision Pro.

Если это подтвердится, то цена гарнитуры второго поколения может составлять от $1500 до $2500 по оценке Bloomberg. Однако многое будет зависеть от того, насколько Apple готова пожертвовать рентабельностью при производстве новой модели.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако Apple также осознает, что гарнитура Vision Pro не найдет своего спроса среди широкой аудитории, если будет стоить более трех с половиной тысяч долларов. В связи с этим, Bloomberg сообщает, что Apple может снизить цену, отказавшись от некоторых ключевых функций. Например, инструмент EyeSight, предупреждающий о присутствии других людей и освобождающий для них место в VR-реальности, может быть исключен.

#vision pro #eyesight
Источник: trustedreviews.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

VR-гарнитуру Apple Vision Pro нельзя купить просто так — в ряде случаев потребуется заключение врача
iPhone "Ultra" с поддержкой записи пространственного видео и фото для Apple Vision Pro в разработке
iPhone 15 Pro может снимать пространственное 3D-видео для Vision Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
39
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
5
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
4
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
12
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
1
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Украина не пойдет на завершение конфликта с Россией «без репараций» - заявила замминистра юстиции
15
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
4
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
5
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
В Германии холодает – что с запасами газа, и сможет ли немецкая экономика выстоять без газа из РФ
6
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
3
Разработчики WoT снова изменили регламент выпадения премиум танков из новогодних контейнеров
7
Производительность Vivo X100 Pro с Dimensity 9300 снижается на 50% при длительной нагрузке
+
Билл Гейтс считает, что ИИ может сократить рабочую неделю до 3 дней
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
21
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
2
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
2
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
40
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:49
Ну да, по мнению оппозиции у нас все доносчики, а ваши герои - ФБКшные Миловы и Волковы - образцы гражданственности. Ещё фейкохрючево на сегодня есть?
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Truth Sееker
14:47
Ссылаться на слова главного стукача РФ это мощно) Основным ремеслом Ильи Борисовича с момента превращения его из мелкого питерского юриста в члена ОНФ и Общественной палаты является написание “разобл...
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Китя.
14:47
В курсе что бензин в ЕС сейчас стоит 1 литр 1.78€ . а в США 1 литр 1.96$. Да это же праздник какой-то УРА УРА УРА.
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Дмитрий Зяблов
14:44
Ему с сикелем брёвнами для самовытаскивания, обоим всё дупло разворотили, говорят.
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
jsth
14:43
Ну тогда зачем Украина постоянно проводит мобилизацию населения? Пересматриваются критерии годности к службе в сторону их понижения. Это тогда следствие каких процессов?
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
OgoGoLog
14:43
Ты дурак? "Путь домой" - проект навальнят, они этого да же не скрывают. Для его рекламы они все свои ресурсы использовали по типу фейкометчиков "Отряд кадыровцев", https://vz.ru/news/2023/11/28/124176...
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
century84
14:42
Своих солдат жалеют, а убой войнов галушкиного каганата уже давно на потоп поставлен.
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Дмитрий Зяблов
14:40
Вот и задвинут тебе с сикелем это бревно в дупло, будете вечно порваные.
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
Truth Sееker
14:39
Ещё раз, где доказательства, что Наталья Петеримова ведёт канал Путь домой? Нужны конкретные пруфы, а не твоя ватная конспирология ЗЫ. Даже если предположить, что у ФБК есть своя фабрика троллей, то к...
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
DIP48
14:37
Кулеба может и Землю считать плоской. Всем глубоко плевать на мнение разных украинских кулеб.)))
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем