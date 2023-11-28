RedMagic объявила о выпуске игровых мониторов, доступных в вариантах QD-OLED и Mini-LED с диагональю 49 и 27 дюймов

Компания Nubia, через свое игровое подразделение RedMagic, планирует освежить игровой рынок мониторов двумя новыми моделями. Одна из них - изогнутый монитор Realm с диагональю 49 дюймов и QD-OLED панелью, а вторая - монитор 5088 Partition с панелью Mini LED и диагональю 27 дюймов.

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RedMagic Realm - изогнутый монитор с радиусом изгиба 1800R имеет время отклика 0,03 мс и оснащен QD-OLED-панелью от Samsung. Разрешение монитора составляет DQHD (5120 x 1440) с частотой обновления до 240 Гц. В рамках своего класса, этот игровой монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync Adaptive-Sync, обладает яркостью до 1000 нит, поддерживает технологию VESA DisplayHDR True Black 400 и охват цветового пространства DCI-P3 на 99%.

Кроме всего прочего, у монитора есть два 5-ваттных динамика и разъем для наушников. Среди портов доступны два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с функцией DisplayPort Alt-Mode.

Вторая новинка - монитор 5088 Partition, оснащенный 27-дюймовой 4K Mini LED-панелью с технологией AUO и 5088-ю зонами затемнения, откуда и появилось название модели. Данный монитор обладает пиковой яркостью 1400 нит, частотой обновления 160 Гц, 10-битной цветовой глубиной, 99% охватом sRGB и сертификацией VESA HDR1400.

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У монитора отсутствуют встроенные динамики, но имеется разъем для наушников. Порты включают два HDMI 2.1, DP 1.4 и USB Type-C. Также внешне монитор украшен треугольным RGB-логотипом, расположенным за монитором и окружающим его крепление.