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10test
Rockstar Games убрал брендинг "Social Club" с сайта в преддверии релиза трейлера GTA 6
Логотип Rockstar также был изменен, но игроки по-прежнему могут участвовать в многопользовательских играх, как обычно

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Известная компания Rockstar Games решила удалить брендинг Social Club со своего сайта, что вызвало предположения о готовящемся выпуске трейлера игры GTA 6. Вместо Social Club появилось просто название "Rockstar Games" без каких-либо упоминаний о "членах Social Club". Онлайновый игровой сервис в добавок изменил свой логотип, однако игроки снова могут наслаждаться многопользовательскими функциями и получать эксклюзивные вознаграждения от игр GTA V и RDR 2. Пока остается неясным, будет ли запускаться новая платформа или обновляться существующая. Однако следы брендинга все еще остаются в игре.

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Отмечается, что большинство упоминаний о Social Club полностью исчезли, что похоже на свидетельство о завершении этой эпохи. Подписчики теперь именуются "членами Rockstar Games". Пользователи Интернета также заметили изменение цветового оформления фирменного логотипа Rockstar, который стал черно-белым вместо привычного черно-желтого. Ранее, Сэм Хаузер, основатель Rockstar , сообщил, что первый трейлер Grand Theft Auto 6 будет выпущен в начале декабря, в рамках празднования 25-летия студии. Ожидается, что этот трейлер будет показан 8 декабря на церемонии The Game Awards 2023, организованной Джеффом Кигли.

С тех пор, как стало известно о разработке GTA 6 в 2022 году, предположительно в альтернативной версии Майами с двумя главными героями, компания Rockstar сохраняет полное молчание относительно обновлений игры. Однако отчет материнской компании Take-Two позволяет предполагать, что игра будет выпущена в финансовом году 2025, который начнется в апреле 2024 года. 

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Grand Theft Auto V была выпущена 11 лет назад, и Rockstar продолжала поддерживать ее, выпуская небольшие обновления производительности. Игра GTA Online стала бесконечным источником многопользовательского контента для игроков. Как отмечается, игра продана тиражом 190 миллионов копий по всему миру (по состоянию на октябрь).

#трейлер #social club
Источник: gadgets360.com
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