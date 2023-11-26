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10test
Windows 10 может получить Copilot раньше, чем ожидалось
Copilot скоро будет добавлен в Windows 10, но не все пользователи сразу получат к нему доступ

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Windows 10 вскоре получит новую функцию, а именно искусственный интеллект Copilot. Ранее она была доступна только для Windows 11, однако некоторые владельцы Windows 10 смогут воспользоваться данным инструментом в скором будущем.

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В течении прошлой недели Copilot был добавлен в тестовый режим Windows 10 для обладателей домашней и некоммерческой версией Pro. Теперь Microsoft сообщает, что в ближайшем будущем Copilot появится у владельцев домашней версии Windows 10 22H2. Расширение функционала будет проходить постепенно с помощью Controlled Feature Rollout (CFR) в ближайшее время после добавления.

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Copilot скоро добавят в Windows 10, однако не будут все пользователи иметь к нему доступ сразу. Развертывание помощника будет осуществляться в течение времени, поэтому счастливчики, желающие воспользоваться новым инструментом, смогут получить его в первые дни. Стартовые страны появления Copilot в Windows 10 будут аналогичными Windows 11 и включат США, Северную Америку несколько регионов Азии и Южной Америки. Другие регионы будут охвачены позже.

#обновление #copilot
Источник: techradar.com
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