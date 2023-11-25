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10test
Фанаты MW3 призывают убрать «дрянное» оружие, которое «портит» игру
В целом сообщество поддержало эту точку зрения, многие высказали ряд предложений и пожеланий по усовершенствованию оружия, а не по его удалению

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Существует одна особенность Call of Duty, которую игроки не хотят видеть в Modern Warfare 3. Фанаты требуют удаления или обновления спорных видов оружия Riot Shields (Защитного щита). На одном из популярных форумов по Modern Warfare 3 один пользователь заявил: «Riot Shields никогда не должны появляться в игре», после чего он раскрывает свои аргументы. Автор поста пишет: «Это дешевая, недостаточно сбалансированная механика, которая оказывается гораздо более эффективной, чем кажется. Блокирование пуль на бумаге может показаться простой задачей, но в игре быстрая, смертельная и не имеющая адекватных контрмер возможность использования Riot Shields делает их чересчур сильными».

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В итоге авторы поста предлагают несколько вариантов для разработчиков и считают, что «удаление является наилучшим выбором, так как оставление их в игре просто глупо». Как альтернативу, игрок предлагает использовать щиты в качестве улучшений или серий, что могло бы решить множество проблем.

Сообщество в основном поддерживает данное мнение, и многие предлагают не удаление оружия, а различные предложения или отзывы о том, как его можно улучшить. «Я считаю, что лучшим решением для Riot Shield была бы возможность его складывать, когда он не нужен, аналогично развертываемому укрытию», — пишет один из игроков. Другой делится своим недавним опытом игры в режиме «Найти и уничтожить», написал: «Вчера вечером я сыграл несколько матчей, в которых более четырех игроков противника использовали Riot Shields. Это полностью испортило игру».

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Есть и те, кто не проявляет никакой симпатии к просьбам и предлагает учиться справляться с Riot Shields, используя липкие гранаты и мобильность.

#оружие #mw3
Источник: mobigamebox.online
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