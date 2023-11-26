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10test
Apple планирует выпустить самый большой планшет iPad Pro в 2024 году
Новый планшет iPad будет оснащен новым мощным чипом M3 и 8 ГБ оперативной памяти

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Не все прогнозы, сделанные типстерами на платформах, таких как «X», Weibo и другие, оказываются верными каждый раз. Один из информаторов, Маджин Бу, недавно опубликовал твит, в котором утверждалось, что следующий год принесет три новых модели iPad Pro. Первые две модели будут оснащены OLED-панелями, что уже давно слухи ходят. Однако по словам Маджина Бу, третья модель будет иметь мини-LED-дисплей размером 14,1 дюйма.

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Мини-светодиодная подсветка позволяет достичь качества дисплея, близкого к OLED, без дополнительных затрат. Экраны с мини-LED-дисплеем имеют более высокую яркость и контрастность до 1 000 000:1. Они также обладают более глубокими черными оттенками и не подвержены риску выгорания, который сопутствует OLED-экранам. Известно, что текущая модель iPad Pro 12,9 дюйма оснащена мини-LED-экраном.

Есть вероятность, что информация о третьей модели iPad Pro с 14,1-дюймовым микро-LED-экраном не так уж далека от истины. По словам одного из экспертов Росса Янга, соучредителя и генерального директора консалтинговой фирмы Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple работает над 14,1-дюймовой моделью iPad Pro, которая может появиться в 2024 году.

Кроме того, Маджин Бу утверждает, что все три модели будут оснащены новым мощным чипом M3 и 8 ГБ оперативной памяти. Каждый из дисплеев будет обеспечивать яркость до 3000 нит, а iPad Pro будет совместим с новым Apple Pencil, который будет иметь сменные магнитные наконечники для разных видов рисования и черчения. Он также предвидит, что Apple представит новую алюминиевую клавиатуру Magic Keyboard с двумя портами USB-C и использованием технологии MagSafe для подключения к планшету вместо Smart Connector.

В этом году Apple не представила новые или обновленные модели iPad, что означает, что они должны появится в следующем году, чтобы наверстать упущенное время.

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Согласно аналитику Минг-Чи Куо из TF International, массовое производство iPad Pro начнется в конце первого или во втором квартале 2024 года. Маджин Бу также замечает, что все три модели будут иметь более тонкие рамки.

#ipad pro #большой планшет
Источник: phonearena.com
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