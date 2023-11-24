Встроенные графические процессоры Intel получат XMX, обеспечивающий более широкие возможности XeSS

Инженеры компании Intel разработали многоярусную конструкцию процессоров, благодаря которой установленные в них графические ядра могут быть значительно усовершенствованы и приближены по производительности к отдельным графическим процессорам. Согласно информации от Coelacanth Dream, уже в следующем году процессоры Arrow Lake, новые встроенные графические процессоры Xe-LPG Plus будут получать поддержку технологии расширенного масштабирования XeSS, а также ускорение работы искусственного интеллекта благодаря eXtended Matrix Extensions (XMX).

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Intel планирует начать внедрение своей микроархитектуры GPU Xe-LPG с процессоров Meteor Lake. Xe-LPG представляет собой малопотребляющую архитектуру второго поколения, оптимизированную для игр и более близкую к дискретным GPU, использующим микроархитектуру Xe-HPG. Но оказалось, что даже Xe-LPG не включает в себя XeSS. Тем не менее, это не является проблемой, так как XeSS может функционировать без XMX. Кроме того, процессоры Meteor Lake уже оснащены встроенным AI-ускорителем, и Intel активно продвигает его среди поставщиков программного обеспечения.

Тем не менее, Intel все же решили добавить XMX в процессоры Arrow Lake и графические процессоры Xe-LPG Plus. Технология XMX предназначена для выполнения операций матричного умножения в различных форматах, таких как FP64, FP32, FP16 и bfloat16, которые играют важную роль во многих алгоритмах искусственного интеллекта, включая нейронные сети. Поскольку нейронные сети применяются как в области искусственного интеллекта, так и для улучшения графики, добавление XMX в процессоры Arrow Lake будет иметь положительное влияние на обработку графических данных.

Особенно значимо, что с появлением XMX в клиентских процессорах с массовым спросом, эта технология будет поддерживаться на сотнях миллионов компьютеров, что значительно способствует ее популяризации и предоставляет разработчикам программного обеспечения значительные стимулы для ее использования.

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Не смотря на то, что встроенные графические процессоры Intel Xe имеют значительные возможности, компания предприняла определенные усилия для сокращения затрат на разработку. В результате, графические процессоры Xe-LP и Xe-LPG не обладают XMX, который так важен для расширенного масштабирования XeSS и работы искусственного интеллекта. Тем не менее, благодаря многоядерному дизайну процессоров Arrow Lake, Intel впервые сможет добавить XMX в свои встроенные графические процессоры.