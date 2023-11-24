реклама
Инженеры компании Intel разработали многоярусную конструкцию процессоров, благодаря которой установленные в них графические ядра могут быть значительно усовершенствованы и приближены по производительности к отдельным графическим процессорам. Согласно информации от Coelacanth Dream, уже в следующем году процессоры Arrow Lake, новые встроенные графические процессоры Xe-LPG Plus будут получать поддержку технологии расширенного масштабирования XeSS, а также ускорение работы искусственного интеллекта благодаря eXtended Matrix Extensions (XMX).
реклама
Intel планирует начать внедрение своей микроархитектуры GPU Xe-LPG с процессоров Meteor Lake. Xe-LPG представляет собой малопотребляющую архитектуру второго поколения, оптимизированную для игр и более близкую к дискретным GPU, использующим микроархитектуру Xe-HPG. Но оказалось, что даже Xe-LPG не включает в себя XeSS. Тем не менее, это не является проблемой, так как XeSS может функционировать без XMX. Кроме того, процессоры Meteor Lake уже оснащены встроенным AI-ускорителем, и Intel активно продвигает его среди поставщиков программного обеспечения.
Тем не менее, Intel все же решили добавить XMX в процессоры Arrow Lake и графические процессоры Xe-LPG Plus. Технология XMX предназначена для выполнения операций матричного умножения в различных форматах, таких как FP64, FP32, FP16 и bfloat16, которые играют важную роль во многих алгоритмах искусственного интеллекта, включая нейронные сети. Поскольку нейронные сети применяются как в области искусственного интеллекта, так и для улучшения графики, добавление XMX в процессоры Arrow Lake будет иметь положительное влияние на обработку графических данных.
Особенно значимо, что с появлением XMX в клиентских процессорах с массовым спросом, эта технология будет поддерживаться на сотнях миллионов компьютеров, что значительно способствует ее популяризации и предоставляет разработчикам программного обеспечения значительные стимулы для ее использования.
Не смотря на то, что встроенные графические процессоры Intel Xe имеют значительные возможности, компания предприняла определенные усилия для сокращения затрат на разработку. В результате, графические процессоры Xe-LP и Xe-LPG не обладают XMX, который так важен для расширенного масштабирования XeSS и работы искусственного интеллекта. Тем не менее, благодаря многоядерному дизайну процессоров Arrow Lake, Intel впервые сможет добавить XMX в свои встроенные графические процессоры.