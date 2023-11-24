Пользователи Android-устройств заметили, что уведомления больше не появляются при длительном нажатии на значок приложения на домашнем экране

До того момента, когда владельцы Android-устройств обновились до Android 14, они имели доступ к полезному функционалу в виде ярлыка, который позволял быстро просмотреть уведомление от приложения, просто долго удерживая иконку на домашнем экране. При этом на экране отображалось только одно полное уведомление, а наличие других уведомлений от этого же приложения пользователь мог узнать по счетчику в углу. При желании пользователь мог открывать уведомление или же провести по нему пальцем и удалить его.

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Однако после обновления до Android 14, функция длительного нажатия на значок приложения больше не отображает уведомления. Теперь пользователю доступны только ярлыки приложений, информация о них, возможность приостановить работу приложения и виджеты.

Интересно, что исчезновение функции отображения уведомлений при длительном нажатии на значок было впервые замечено во время запуска бета-версий Android 14 для участников программы Android 14 beta от Google. Когда в октябре вышла стабильная версия Android 14, все больше пользователей осознали отсутствие уведомлений, и количество жалоб на Google Issue Tracker перевалило за отметку в 100.

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Представитель компании Google сообщил: "Мы изучили проблему, которую многие описали, и хочим сообщить, что она работает в соответствии с нашими планами. Она была удалена в последнем обновлении". Такая новость не станет приятной для пользователей Android, которые надеялись, что удаление функции было ошибкой, которую можно исправить с помощью программного обновления. Теперь, когда Google официально подтвердил свое решение, владельцы Android-устройств должны понять, что длительное нажатие на значок приложения на домашнем экране больше не приведет к отображению уведомлений.