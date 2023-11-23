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10test
Lenovo требует от Asus прекратить продажи ноутбуков в США
Asus обвиняется в нарушении четырех патентов Lenovo на целый ряд продуктов, включая ноутбуки Zenbooks

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Китайская компания Lenovo подала иск в адрес конкурента Asus, обвиняя ее в нарушении четырех патентов, связанных с программным обеспечением и аппаратным обеспечением ноутбуков.

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По информации издания Ars Technica, эти четыре патента касаются технологии минимизации задержки при беспроводной передаче данных, возможностей беспроводного управления питанием, диагональной прокрутки на сенсорной панели и механизма шарнира, позволяющего устройству 2-в-1 переходить между режимами "раскладушка" и "планшет".

Официальное заявление Lenovo утверждает, что компания сначала предложила Asus сделку по взаимному лицензированию, но теперь вынуждена обратиться в суд, чтобы защитить свои технологические инновации и патенты. Стоит отметить, что Lenovo имеет в своем активе более 28 000 патентов и еще 14 000 заявок.

Иск был подан в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния 15 ноября. Компанию Lenovo представляет международная юридическая фирма DLA Piper. В ходе судебного процесса Lenovo требует компенсации упущенной выгоды и прекращения продаж нарушающей патенты продукции Asus в США. Кроме того, иск о нарушении патентов был также подан в Комиссию по международной торговле США (ITC).

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По информации издания The Register, Lenovo считает, что нарушение патентов касается ноутбуков, планшетов 2-в-1, настольных ПК, рабочих станций, маршрутизаторов и их компонентов. Lenovo также требует, чтобы ITC принудила Asus прекратить рекламу, продажу и перемещение нарушающей патенты продукции.

#asus #lenovo #ноутбук #патент
Источник: pcmag.com
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