5-нм Gaudi3 имеет в 1,5 раза большую пропускную способность по сравнению с его 7-нм предшественником

После выпуска нового графического процессора (GPU) от Nvidia, компания Intel представила свой процессор Gaudi3 - устройство, улучшающее искусственный интеллект и способное соперничать с одной из лучших видеокарт - H100.

реклама

По данным издания Serve the Home, новый процессор Gaudi3, производимый с использованием 5-нм технологии и являющийся преемником 7-нм Gaudi2, имеет в два раза большую сетевую мощность и в 1,5 раза большую пропускную способность памяти.

По оценкам издания, новый процессор будет оснащен оперативной памятью HBM3e до 128 ГБ, что позволит превзойти возможности предыдущей модели с 96 ГБ HBM2e и достичь серьезного увеличения производительности при обучении и тренировке искусственного интеллекта.

Учитывая, что Gaudi2 имеет сопоставимые характеристики с H100, можно предположить, что Gaudi3 будет обладать производительностью, сравнимой с H200.

Компания Intel продемонстрировала возможности своего чипа Gaudi3 в сочетании с графической картой Intel Max Series 1550, которая является частью недавно запущенного суперкомпьютера Aurora. Этот суперкомпьютер является вторым компьютером в истории и после полной настройки, вероятно, станет самым мощным из всех существующих.

Компания заявляет о значительно более высокой производительности своего чипа при работе с обучающими нагрузками искусственного интеллекта по сравнению с аналогичными системами, оснащенными графическими процессорами AMD и Nvidia.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По результатам бенчмарк-теста CosmicTagger, графический процессор Intel Max 1550 продемонстрировал результат 48,4 вычислений в секунду, в то время как MI250 от AMD и A100 от Nvidia показали результаты 31,2 и 14,7 соответственно.