Во второй половине 2024 года Sonos планирует выпустить новый усилитель высокого класса с названием "Premier"

Компания Sonos наконец-то намерена выпустить свои наушники, которые все неравнодушные ждали с нетерпением. Но Sonos не останавливается на этом. Согласно информации из Bloomberg, новые наушники ожидаются не ранее 2024 или 2025 года. Вдумчивый анализ ситуации подтверждает, что Sonos имеет грандиозные планы на будущее.

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Согласно источникам, близким к компании, планы включают в себя конкурирующую с Roku или Apple TV приставку, обновление модели Sonos Era 100, новую версию Sonos Roam, а также новую колонку Sub, которая станет достойным соперником Sub Mini. Но это еще не все - Sonos также работает над потолочными колонками и саундбаром высокого класса. Согласно сообщению Bloomberg, саундбар с кодовым названием "Lasso" появится в 2024 году и будет обладать более глубоким басом и улучшенным качеством звука по сравнению с текущей моделью Arc.

Можно предположить, что усовершенствования в басах будут результатом приобретения Sonos в апреле 2022 года производителя колонок Mayht Holding BV.

Наконец, во второй половине 2024 года Sonos планирует выпустить новый усилитель высокого класса с названием "Premier", предназначенный для профессиональных домашних кинотеатров. Также ожидаются новые 8-дюймовые потолочные колонки и сабвуфер с названием "Lotus", который, скорее всего, будет известен как Sonos Sub Gen 4. Согласно сообщениям, он будет обладать обновленными функциями, такими как поддержка Wi-Fi 6.

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Все эти планы и новинки только подтверждают, что Sonos не останется на месте и стремится предложить своим клиентам самое совершенное звучание и инновационные продукты.