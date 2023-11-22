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10test
Произошла утечка очередных рендеров Galaxy A15
Устройство будет работать на аккумуляторе емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт

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Более двух месяцев прошло с момента последнего обсуждения визуальных особенностей готовящегося к выпуску Galaxy A15. Все обсуждают новые продукты от Samsung, такие как линейка Galaxy S24, и поэтому многие забыли о других новинках этого корейского гиганта.

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Одной из таких новинок является Galaxy A15, который снова попал в заголовки благодаря новому появлению рендеров, предоставленных Newzonly. На этих рендерах можно видеть плоский телефон с вырезом Infinity-U для фронтальной камеры, а также тремя отдельными вырезами для задней камеры, плоской рамкой и необычным бугорком вокруг боковых кнопок, как у Galaxy A25.

На рендерах устройство представлено в темно-синем цвете, но ожидается, что оно будет доступно также в черном и желтом цветах. 

По предварительной информации, новая модель из младшей линейки Samsung будет оснащена чипом MediaTek Dimensity 6100+ и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно будет расширить с помощью карты microSD. Также утверждается, что устройство будет работать на аккумуляторе емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Стоит отметить, что это более быстрая скорость зарядки по сравнению с Galaxy A14, который обеспечивает зарядку мощностью 15 Вт.

В Galaxy A15 пользователи могут ожидать 6,5-дюймовый дисплей Infinity-U с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления 90 Гц. На задней панели будет установлена тройная система камер, которая будет состоять из 50-мегапиксельного основного датчика, 5-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера для селфи будет иметь разрешение 13 мегапикселей.

Пока компания Samsung не подтвердила эти характеристики, и неизвестна точная дата выхода на рынок. Однако предполагается, что Galaxy A15 будет доступен по цене около 149 долларов. 

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Кроме того, нет ожиданий, что Galaxy A15 будет работать на Android 14 и One UI 6.0. Вместо этого устройство будет использовать Android 13 и One UI 5.

#samsung #рендер #galaxy a15
Источник: phonearena.com
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