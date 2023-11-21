Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Камера Oppo Find X7 Pro может оказаться лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra
Все четыре камеры Oppo Find X7 Pro имеют разрешение 50 МП, но многие другие телефоны имеют дополнительные камеры с более низким разрешением

реклама

Фирма Samsung славится своими удивительными камерами, и Samsung Galaxy S23 Ultra признан одним из лучших телефонов для съемки. Тем не менее, в 2024 году Samsung может столкнуться с серьезным конкурентом в виде Oppo Find X7 Pro.

реклама

Согласно утечкам из источника Digital Chat Station на Weibo, Oppo Find X7 Pro, скорее всего, появится в начале 2024 года и будет иметь четыре камеры. Утверждается, что все четыре камеры будут иметь разрешение 50 Мп и включать основной сенсор с диагональю один дюйм. Первая перископическая камера предоставит 2,7-кратный оптический зум, а вторая - 6-кратный оптический зум.

Это вызывает интерес по нескольким причинам. Прежде всего, 6-кратное увеличение превосходит большинство других телефонов, за исключением Samsung Galaxy S23 Ultra с его увеличением в 10 раз. Кроме того, Oppo Find X7 Pro будет иметь две зум-камеры, что является редкостью, и будет первым телефоном с двумя перископическими камерами. Перископические камеры используют призмы, похожие на те, что находятся в перископах подводных лодок, что позволяет им быть менее выступающими, чем обычно бывает у телекамер.

Также стоит отметить появление однодюймового сенсора для основной камеры. Хотя несколько телефонов уже оснащены однодюймовыми сенсорами, подавляющее большинство смартфонов, включая флагманские модели, такие как iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra, используют сенсоры меньшего размера.

Большая матрица позволяет пропускать больше света, что особенно полезно в условиях недостаточной освещенности, однако качество изображений может быть улучшено независимо от уровня освещения.

Также заметно, что все четыре камеры Oppo Find X7 Pro будут иметь разрешение 50 Мп, в то время как многие другие телефоны предлагают меньшее разрешение для второстепенных камер.

Это очень обнадеживающая информация и, возможно, даже лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra. Согласно утечкам, Galaxy S24 Ultra будет оснащен основной камерой с разрешением 200 Мп, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп, телефотокамерой на 50 Мп (с 3-кратным оптическим зумом) и перископической камерой на 10 Мп (с 5-кратным оптическим зумом). Таким образом, в некотором смысле, это будет шаг назад по сравнению с 10-кратным зумом Galaxy S23 Ultra, и он не сможет сравниться с 6-кратным зумом в Oppo Find X7 Pro. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Oppo Find X7 Pro, вероятно, будет конкурировать с Samsung Galaxy S24 Ultra и по мощности. Digital Chat Station также утверждает, что Oppo будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3, который ожидается и от Galaxy S24 Ultra.

#камера #oppo find x7 #samsung galaxy s24 ultra
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предполагаемый OPPO Find X7 набрал на тестовой платформе AnTuTu общий балл 2270677
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
OPPO Find X7 Series, Reno 11 Series и OnePlus 12 будут оснащены системой камер HyperTone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
26
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
26
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
32
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
7
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
2
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
6
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
1
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
8
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
2
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
19
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Попытка запуска SpaceX закончилась потерей самой мощной ракеты, когда-либо созданной
2
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
202
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
26
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
32
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
8
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
19
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
7
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
3
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
14

Сейчас обсуждают

Жопез Боррдель
17:32
норм пацаны живут на проценты с банковских вкладов
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
kitava
17:31
Этот министр новости не смотрит. Конституционный суд Германии заблокировал бюджетные программы осуществляемые в долг. В бюджете Германии образовалась дыра в 60 млрд евро. Причём там не только деньги н...
СМИ: Германия предоставит Украине военную «помощь» на 1,3 млрд евро
treexh
17:31
"Видеокарта ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua позволяет с комфортом играть в 4К на ультра настройках в любом проекте без активации трассировки лучей" Прямо-таки в любом? Тут почти одно старье протестирова...
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Жопез Боррдель
17:30
Отличная перепись бичей, не умеющих в винду. Автор молодец.
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
Жопез Боррдель
17:29
какой нах кряк? В инете полно рабочих kms-серверов, регаешь винду на любой из них и всё. Какие же вы бичи долпоёпы.
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
Жопез Боррдель
17:27
Бичуган, права обрезать не пробовал?
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
Семёнсемёныч Горбунков
17:25
Автор сбежал из дурдома ?
Попытка запуска SpaceX закончилась потерей самой мощной ракеты, когда-либо созданной
Жопез Боррдель
17:24
трассировка песты
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
Артём Николаев
17:20
https://steamdb.info/app/732690/ Просто идёт системная борьба с буйными бомжами, которые хотят продукт за 2$ при базовой цене 30$. Собственно почему игрорынок процветает на консолях, у Эпла и фритупле...
Steam перевёл Турцию и Аргентину на доллары из-за постоянного ослабления их национальных валют
HyperVG
17:20
Как по мне, сравнивать SSD только по скорости и цене - это как сравнивать телефоны по объему ОЗУ или машины по мощности двигателя. То, что в первом случае к 4 гигам вполне можно пихнуть 845 снап какой...
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем