Все четыре камеры Oppo Find X7 Pro имеют разрешение 50 МП, но многие другие телефоны имеют дополнительные камеры с более низким разрешением

Фирма Samsung славится своими удивительными камерами, и Samsung Galaxy S23 Ultra признан одним из лучших телефонов для съемки. Тем не менее, в 2024 году Samsung может столкнуться с серьезным конкурентом в виде Oppo Find X7 Pro.

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Согласно утечкам из источника Digital Chat Station на Weibo, Oppo Find X7 Pro, скорее всего, появится в начале 2024 года и будет иметь четыре камеры. Утверждается, что все четыре камеры будут иметь разрешение 50 Мп и включать основной сенсор с диагональю один дюйм. Первая перископическая камера предоставит 2,7-кратный оптический зум, а вторая - 6-кратный оптический зум.

Это вызывает интерес по нескольким причинам. Прежде всего, 6-кратное увеличение превосходит большинство других телефонов, за исключением Samsung Galaxy S23 Ultra с его увеличением в 10 раз. Кроме того, Oppo Find X7 Pro будет иметь две зум-камеры, что является редкостью, и будет первым телефоном с двумя перископическими камерами. Перископические камеры используют призмы, похожие на те, что находятся в перископах подводных лодок, что позволяет им быть менее выступающими, чем обычно бывает у телекамер.

Также стоит отметить появление однодюймового сенсора для основной камеры. Хотя несколько телефонов уже оснащены однодюймовыми сенсорами, подавляющее большинство смартфонов, включая флагманские модели, такие как iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra, используют сенсоры меньшего размера.

Большая матрица позволяет пропускать больше света, что особенно полезно в условиях недостаточной освещенности, однако качество изображений может быть улучшено независимо от уровня освещения.

Также заметно, что все четыре камеры Oppo Find X7 Pro будут иметь разрешение 50 Мп, в то время как многие другие телефоны предлагают меньшее разрешение для второстепенных камер.

Это очень обнадеживающая информация и, возможно, даже лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra. Согласно утечкам, Galaxy S24 Ultra будет оснащен основной камерой с разрешением 200 Мп, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп, телефотокамерой на 50 Мп (с 3-кратным оптическим зумом) и перископической камерой на 10 Мп (с 5-кратным оптическим зумом). Таким образом, в некотором смысле, это будет шаг назад по сравнению с 10-кратным зумом Galaxy S23 Ultra, и он не сможет сравниться с 6-кратным зумом в Oppo Find X7 Pro.

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Oppo Find X7 Pro, вероятно, будет конкурировать с Samsung Galaxy S24 Ultra и по мощности. Digital Chat Station также утверждает, что Oppo будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3, который ожидается и от Galaxy S24 Ultra.