Apple выпустила бета-версию этого обновления, и ожидается, что официальное обновление будет выпущено к середине следующего месяца

Пользователи iPhone готовьтесь, ведь уже скоро выйдет iOS 17.1.2. В журналах аналитического сайта MacRumors нашлись свидетельства об обновлении iOS 17.1.2. Среди всех ошибок, которые Apple планирует исправить, самая важная - проблема, из-за которой владельцы iPhone с iOS 17.1 и более новыми версиями не могут беспроводным способом заряжать свои устройства через зарядную панель в автомобиле General Motors. В предыдущем обновлении, iOS 17.1.1, Apple уже поправила ошибку, из-за которой NFC не работал на iPhone 15-й серии, заряжаемых через автомобильную зарядную систему BMW.

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На поврежденных iPhone без NFC невозможно использовать Apple Pay, и некоторые пользователи получают ошибку, указывающую на то, что Apple Pay не настроен на их устройствах, даже если эта функция уже была активирована на этих телефонах. Сертифицированным Apple-техникам предлагается использовать программное обеспечение Apple Service Toolkit 2 для восстановления NFC-чипа на поврежденных устройствах, а некоторые также должны вскрыть свои iPhone для ремонта или замены некоторых компонентов аппаратной части. Несмотря на предупреждение от BMW о неиспользовании портативного зарядного устройства в новых автомобилях для владельцев iPhone 15-й серии, в начале этого месяца Apple выпустила обновление iOS 17.1.1 для устранения этой проблемы.

Ожидается, что обновление iOS 17.1.2 будет выпущено на следующей неделе. В прошлом году ситуация была аналогичной с iOS 16.1.2, и последняя версия была выпущена 30 ноября.

Что касается iOS 17.2, Apple выпустила бета-версию данного обновления, а официальное обновление ожидается в середине следующего месяца. В iOS 17.2 добавлена поддержка пространственной видеосъемки для iPhone 15 Pro, а записанные видео можно просматривать с помощью гарнитуры Apple Vision Pro. После установки iOS 17.2 на iPhone появится новая функция под названием "Журнал", а также обновленные виджеты "Часы" и "Погода". Пользователи iPhone серии 15 Pro также смогут открывать приложение "Перевод" при длительном нажатии кнопки "Действие" на телефоне.

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Но перед появлением iOS 17.2 ожидается выпуск iOS 17.1.2, в которой, возможно, исправят ошибку с беспроводной зарядкой GM и другие проблемы, с которыми столкнулись пользователи iPhone.