Французская компания Circular недавно выпустила на рынок свое первое "умное" кольцо

На данный момент рынок носимых гаджетов преимущественно занимают смарт-часы, но на сцену выходят и новые игроки - "умные" кольца.

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Одно из таких устройств - Oura Ring, вошло в список лучших фитнес-трекеров 2023 года. Также, по слухам, Samsung готовит собственное "умное" кольцо под названием Galaxy Ring. Еще одной компанией, которая не осталась в тени, является стартап-проект Circular, представившая свое новейшее изделие - "умное" кольцо Circular Ring Slim.

Недавно французская компания Circular выпустила на рынок свое первое "умное" кольцо. По их заявлениям, им удалось создать самое тонкое, легкое и мощное устройство. Толщина кольца Circular Ring Slim всего 2,2 мм, а вес - всего 2 г. В настоящее время вес кольца конкурента Oura Ring составляет от 4 до 6 г.

Circular Ring Slim предлагается в 8 размерах и выполнено из матового алюминия с черной обработкой бисером и углеродного волокна. Благодаря водонепроницаемости, оно пригодно для использования круглосуточно, в том числе во время принятия душа или мытья рук.

Кольцо оборудовано несколькими датчиками. С помощью технологии фотоплетизмографии и специальных светодиодов, оно фиксирует важные показатели здоровья, такие как сердечный ритм, ритм дыхания и уровень кислорода в крови. В ночное время оно также анализирует качество сна, отслеживая REM-циклы и время пробуждения. Кроме того, с помощью датчиков можно получить информацию о температурных изменениях, состоянии иммунной системы и симптомах возможных заболеваний.

Вся информация, собранная кольцом, передается и обрабатывается приложением Circular с искусственным интеллектом, названным Kira+. Он преобразует данные в выводы и советы, чтобы помочь пользователям лучше понять свое состояние здоровья. Приложение для хранения данных совместимо с операционными системами iOS и Android.

Помимо анализа состояния здоровья, Circular Ring Slim отслеживает другие показатели, такие как уровень стресса, уровень насыщения крови кислородом, вариабельность сердечного ритма и частоту дыхания. Утверждается, что устройство собирает в 15 раз больше данных о состоянии здоровья, чем конкурирующие трекеры, и обновляет информацию каждые две минуты.

Кроме того, у кольца Circular Ring Slim есть тактильная навигация, которая позволяет пользователю выбирать различные функции прикосновением к его поверхности. Также устройство обладает возможностью присылать вибрационные обратные сигналы и предупреждения, расширяя функционал будильника и помогая просыпаться в оптимальные моменты с учетом циклов сна.

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Кольцо Circular Ring Slim работает в течение 5 дней от одного заряда аккумулятора и может хранить данные до 20 дней.