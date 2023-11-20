Интересно, что новая утечка информации из Grand Theft Auto V также подтверждает существование Bully 2

Согласно последней информации, в Grand Theft Auto V все таки планировалось сюжетное DLC. Недавно был обнаружен файл базы данных, который раскрыл несколько интересных фактов об игре. Из этого файла следует, что сюжетное DLC было запланировано, но вместо этого, видимо, оно было переработано и включено в контент для GTA Online. Строка, связанная с Тревором и реактивным ранцем, наводит на мысль, что Doomsday Heist для GTA Online содержит материал, который изначально был задуман, как DLC для основной сюжетной линии игры.

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Интересно отметить, что новая утечка из Grand Theft Auto V также подтверждает возможное существование Bully 2, так как игра упоминается в базе данных. Ранее ходили слухи об этом, но учитывая полное погружение Rockstar Games в разработку GTA 6, вряд ли мы увидим вторую часть Bully в ближайшем будущем. Официальный анонс следующей части серии будет представлен в новом трейлере в начале следующего месяца.