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10test
TeamGroup представила экологически чистые модули оперативной памяти DDR5
В оперативной памяти T-Force Vulcan Eco DDR5 от TeamGroup используется теплораспределитель из переработанного алюминия, чтобы снизить воздействие на окружающую среду

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Компания TeamGroup представила новую линейку экологически чистой оперативной памяти DDR5. Главная цель этой линейки заключается в уменьшении выбросов углекислого газа по сравнению с традиционным производством оперативной памяти, и TeamGroup приняла ряд мер для достижения этой цели.

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Одной из таких мер является использование радиаторов из переработанного алюминия. Каждые 10 тысяч изготовленных радиаторов позволяют сократить выбросы углекислого газа на 73%. Кроме того, упаковка этой оперативной памяти сертифицирована Лесным попечительским советом, что гарантирует более рациональное использование ресурсов. TeamGroup гордится тем, что их продукция является экологически чистой.

В плане производительности T-Force Vulcan Eco DDR5 обеспечивает пропускную способность до 6 000 МТ/с и поддерживает профили разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0. Кроме того, она оснащена встроенным кодом проверки ошибок (ECC), что делает ее надежной и стабильной даже в профессиональных средах.

Значения CAS Latency зависят от выбранного комплекта оперативной памяти - DDR5-6000 или DDR5-5600. Более высокая латентность (CL40) относится к комплекту DDR5-5600, в то время как комплекты DDR5-6000 имеют значения CL38 и CL30 (при этом DDR-6000 CL30 имеет самое высокое напряжение). 

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На бумаге эти характеристики ставят T-Force Vulcan Eco DDR5 наравне с другими предлагаемыми комплектами оперативной памяти высокого класса. Однако, чтобы окончательно оценить производительность этой памяти, необходимо дождаться бенчмарков. Важно отметить, что оперативная память TeamGroup изначально производится компанией Micron (как и оперативная память Crucial), и за годы существования эти продукты зарекомендовали себя с положительной стороны.

#t-force vulcan eco ddr5
Источник: tomshardware.com
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