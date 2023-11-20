В оперативной памяти T-Force Vulcan Eco DDR5 от TeamGroup используется теплораспределитель из переработанного алюминия, чтобы снизить воздействие на окружающую среду

Компания TeamGroup представила новую линейку экологически чистой оперативной памяти DDR5. Главная цель этой линейки заключается в уменьшении выбросов углекислого газа по сравнению с традиционным производством оперативной памяти, и TeamGroup приняла ряд мер для достижения этой цели.

реклама

Одной из таких мер является использование радиаторов из переработанного алюминия. Каждые 10 тысяч изготовленных радиаторов позволяют сократить выбросы углекислого газа на 73%. Кроме того, упаковка этой оперативной памяти сертифицирована Лесным попечительским советом, что гарантирует более рациональное использование ресурсов. TeamGroup гордится тем, что их продукция является экологически чистой.

В плане производительности T-Force Vulcan Eco DDR5 обеспечивает пропускную способность до 6 000 МТ/с и поддерживает профили разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0. Кроме того, она оснащена встроенным кодом проверки ошибок (ECC), что делает ее надежной и стабильной даже в профессиональных средах.

Значения CAS Latency зависят от выбранного комплекта оперативной памяти - DDR5-6000 или DDR5-5600. Более высокая латентность (CL40) относится к комплекту DDR5-5600, в то время как комплекты DDR5-6000 имеют значения CL38 и CL30 (при этом DDR-6000 CL30 имеет самое высокое напряжение).

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

На бумаге эти характеристики ставят T-Force Vulcan Eco DDR5 наравне с другими предлагаемыми комплектами оперативной памяти высокого класса. Однако, чтобы окончательно оценить производительность этой памяти, необходимо дождаться бенчмарков. Важно отметить, что оперативная память TeamGroup изначально производится компанией Micron (как и оперативная память Crucial), и за годы существования эти продукты зарекомендовали себя с положительной стороны.