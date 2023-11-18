В бета-версии WhatsApp для Android появился индикатор доступа искусственного интеллекта к функции чата на экране беседы

Искусственно интеллектуальные боты уже стали обязательными атрибутами почти всех возможных приложений и платформ. И их количество только увеличивается. Недавно WhatsApp начал активные испытания собственного чат-бота, что делает доступ к этой функции проще и легче.

реклама

WhatsApp анонсировал в сентябре новые возможности искусственного интеллекта для своих продуктов. Некоторым пользователям уже удалось протестировать чат-бота с искусственным интеллектом внутри WhatsApp, который умеет отвечать на вопросы, создавать текст и даже генерировать рисунки, включая стикеры.

По информации WABetaInfo, в бета-версии WhatsApp для Android появилась индикация доступа к функциям чата с искусственным интеллектом на экране разговора. Если вы пользуетесь этой версией приложения, то скоро обнаружите эту возможность.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Это также означает, что вскоре остальные пользователи смогут воспользоваться этой функцией, и будет возможно сравнить помощника WhatsApp на основе искусственного интеллекта с ChatGPT и Google Bard в контексте предоставления полезной и точной информации.