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Компания Sonos, специализирующаяся на аудиосистемах, провела очередное мероприятие, на котором было сообщено о тревожном снижение доходов на 5,5%. Генеральный директор Sonos, Патрик Спенс, выразил надежду, что компания сможет улучшить ситуацию с выходом в новую многомиллиардную категорию рынка во второй половине 2024 года, которая дополнит текущие предложения и принесет прибыль.
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Хотя Спенс не упомянул конкретно наушники, последующий отчет Bloomberg подтверждает эти слухи. В утечке внутреннего электронного письма директора по продуктам Максима Бува-Мерлина стало известно, что у Sonos уже есть специальная команда, работающая над разработкой наушников.
Уже несколько лет поступают сообщения о подобных планах компании, а нанимание опытных специалистов и приобретение патентных заявок только подтверждает инвестиции Sonos в эту область.
Упомянутое в утечке электронное письмо также раскрывает несколько других тревожных новостей от Sonos. По-видимому, цель его была объяснить сотрудникам о предстоящем сокращении рабочих мест и изменении стратегии компании.