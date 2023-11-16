Скорость передачи данных 5G в iPhone 15 Plus увеличилась на 54% по сравнению с iPhone 14 Plus

Последнее сравнение iPhone 14 и iPhone 15 показало, что в одной ключевой характеристике iPhone 15 опережает своего предшественника.

реклама

Речь идет о скорости загрузки данных в сети 5G, по данным исследования компании Ookla, разработчика известного сайта Speedtest. Ookla провела обширное тестирование всех моделей iPhone серий 14 и 15, а также добавила несколько телефонов Samsung, включая Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5.

Версии iPhone 15 оказались на 54% быстрее своих предшественников iPhone 14. Это означает, что если вам важна высокая скорость доступа к интернету, то обновленный iPhone стоит приобрести.

В частности, iPhone 15 Plus продемонстрировал 54% увеличение скорости в режиме 5G по сравнению с iPhone 14 Plus. iPhone 15 оказался на 45% быстрее iPhone 14, iPhone 15 Pro показал прирост в 27% по сравнению с iPhone 14 Pro, а разница между iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max составила 25% в пользу нового устройства.

Что касается количественных показателей, самой быстрой моделью iPhone от Apple стал iPhone 15 Pro Max, средняя скорость загрузки которого составила 285,02 Мбит/с. Наименьшую скорость загрузки примечательным образом показал iPhone 15, средняя скорость которого составила 249,3 Мбит/с. Все же даже эта скорость превосходит лучшую модель Samsung - Galaxy Z Fold5, скорость которой достигла 231,56 Мбит/с.

Полученные результаты показывают, что в каждой модели линейки iPhone 15 был заметный рост скорости загрузки, не менее чем на 25%, что является весьма значительным в повседневном использовании. В частности, 54%-ный рост для iPhone 15 Plus действительно существенен.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу



