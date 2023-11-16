Производительность Samsung Foundry при 4-нм техпроцессе выросла до 70%

В начале 2022 года появились отчеты о том, что лишь 35% продукции Samsung Foundry на 4-нм техпроцессе соответствовали требованиям качества и могли быть поставлены на рынок. В то время TSMC показывала высокий результат - 70% продукции на 4-нм технологии были годны для использования. В связи с этим компания Qualcomm приняла решение перенести производство Snapdragon 8 Gen 1 в TSMC, где он был преобразован в Snapdragon 8+ Gen 1.

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Как стало известно, что в октябре Samsung Foundry достигла уровня выхода продукции на 4-нм техпроцессе в 70%. Это позволило заводу расширить свои возможности и вести производство нескольких новых предприятий. Например, новые серверные чипы AMD "Zen 5c" начали производиться на кремниевых пластинах Samsung Foundry с использованием 4-нм технологии и ультрасовременной 3-нм технологии TSMC. Обычно AMD работает с TSMC, но теперь компания намерена сотрудничать с обоими ведущими производителями чипов.

Таким образом, AMD использует одновременно TSMC и Samsung Foundry, возможно, для создания версий чипов разного уровня - высококлассных и бюджетных. В этом случае TSMC будет отвечать за создание качественных кремниевых изделий с использованием 3-нм технологии, в то время как Samsung Foundry будет производить начальные чипы на 4-нм технологии. Еще одна возможность заключается в том, что AMD сравнивает производительность узла N3 компании TSMC с 4-нм технологией компании Samsung и рассматривает 3-нм версию серверных чипов Zen 5c от TSMC как эквивалент 4-нм версии, производимой Samsung.

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Если Samsung Foundry продемонстрирует AMD высокое качество своих 4-нм серверных чипов, это может привести к тому, что AMD закажет у Samsung Foundry чипы на базе их 3-нм технологии Gate All Around (GAA). В 3-нм узле GAA Samsung использованы вертикальные нанолисты, которые связываются по каналам с четырех сторон, что сокращает утечку тока и повышает эффективность работы чипа.