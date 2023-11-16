Найдите лучший способ добраться до пункта назначения с помощью этого обновления

С наступлением праздничного сезона Google Maps предлагает обновление, которое значительно облегчит поездки. В рамках этого обновления были добавлены три новые функции.

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Во-первых, приложение получит обновленную функцию "праздничных направлений", которая поможет определить оптимальный маршрут до места назначения, учитывая все ключевые факторы. Среди них - общая продолжительность поездки, расчетное время прибытия и количество необходимых пересадок. Кроме того, с помощью фильтров можно выбрать наиболее удобный вид транспорта.

Вторая новая функция позволит узнать местоположение входов и выходов на станциях в более чем 80 городах по всему миру. Приложение покажет, на какой стороне улицы находятся эти входы и выходы, а также предоставит ясный пешеходный маршрут до них.

Третья новая функция - возможность голосования в публичном списке избранных мест пользователей, которая позволит голосовать при помощи эмодзи-реакций. Также Google Maps предоставляет возможность реагировать на публично размещенные фотографии в приложении с помощью эмодзи.

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Кроме того, Google Maps предлагает и другие инструменты для более удобной навигации во время праздников, такие как поиск ближайших зарядных станций для электромобилей.