Ожидается, что Samsung выпустит замену AirPods Pro вместе с серией Galaxy S24 в начале 2024 года или смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 в конце этого года

Обычно новые телефоны Galaxy и даты их выпуска можно легко предсказать, но в сфере беспроводных наушников Samsung все гораздо неожиданней. Недавно выход на рынок первых наушников Buds FE пришелся на прошлый месяц, что сильно удивило, ведь эти наушники относятся к недорогим аналогам AirPods, в то время как все ожидали появление более продвинутых моделей, таких как Galaxy Buds 2 Pro в 2022 году или более стандартных Galaxy Buds 3, следующих за неудачными Galaxy Buds 2 в 2021 году.

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Теперь ожидания переносятся на 2024 год, и судя по информации от надежного источника SamMobile, Galaxy Buds 3 Pro, последователи Galaxy Buds 2 Pro, должны появиться в следующем году. К сожалению, пока неизвестно больше информации о этих наушниках, и даже сам факт их существования и планируемого выпуска в 2024 году еще предстоит подтвердить.

Можно предположить, что Samsung представит свою альтернативу AirPods Pro вместе с серией Galaxy S24 в начале 2024 года или смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 позже в этом году. Однако на данный момент сложно сказать, верными окажутся ли эти предположения, учитывая загадочность Galaxy Buds 3 Pro.

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Можно только гадать, успеет ли Samsung выпустить наушники до того, как Apple представит AirPods Pro 3, и что еще более важно, многие задаются вопросом, что произошло с возможной моделью Galaxy Buds 3 без Pro. Возможно, производитель решил, что такой продукт стал бы излишним после выпуска Galaxy Buds FE, или же Samsung просто хранит его в тайне.