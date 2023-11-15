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10test
В iOS 17.2 beta 3 появится новый полезный переключатель виртуальной QWERTY-клавиатуры iPhone
Начиная с iOS 17.2 beta 3, появилась возможность сохранить предиктивный текст, но отключить внутритекстовые подсказки

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Компания Apple выпустила третью бета-версию iOS 17.2 для разработчиков. Как сообщается, одним из улучшений, которые Apple тестирует в этой бета-версии, является добавление настройки для виртуальной QWERTY-клавиатуры. Клавиатура на iPhone и iPad оснащена предиктивным текстом, который представляет собой слова, эмодзи и информацию, появляющиеся прямо над клавиатурой при вводе текста. При нажатии на предложение оно добавляется к набираемому тексту.

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При вводе слова, предложенного QWERTY, в конце этого слова оставляется пробел. Если затем добавить точку, запятую или другой знак препинания, пробел будет удален. 

В iOS 17 этого года компания Apple добавила функцию предсказания текста в строке, которая завершает набираемое слово или фразу до того, как вы ее закончите. Оставшаяся часть слова или фразы, которую вы набираете, отображается в строке серым цветом. Нажмите пробел, чтобы принять предложение, или продолжайте набирать текст, если вы не согласны с ним. 

В последней бета-сборке iOS 17.2 в настройках клавиатуры появился переключатель "Показывать предсказания в строке". Если вам не нужны предсказания текста в строке, вы можете отключить эту функцию, сохранив при этом предиктивный текст в верхней части QWERTY.

Cейчас, если вы используете iOS 17.1.1 или более раннюю версию и хотите отключить предиктивный текст или предсказания текста в строке, необходимо отключить и то, и другое вместе, перейдя в Настройки . Начиная с iOS 17.2 beta 3, можно сохранить предиктивный текст, но исключить предложения встроенного текста, снова перейдя в настройки Клавиатуры и отключив "Показывать предсказания в строке".

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Если вы являетесь старожилом iPhone и скучаете по старому методу, когда при наборе текста исправления автоматически появлялись прямо над неправильным написанием слова, отключение предиктивного текста вернет эту функцию.

#iphone #ios 17.2 beta 3 #qwerty #предиктивный текст
Источник: phonearena.com
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