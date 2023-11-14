Более широкий поэтапный отказ начнется в третьем квартале, если регулирующие органы одобрят решение

Google твердо следует своему плану отказаться от сторонних файлов cookie в браузере Chrome. Начиная с 2024 года, компания предоставила более подробный график этого процесса.

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Первой стадией будет тестирование блокировки сторонних файлов cookie по умолчанию для 1% пользователей Chrome, начиная с первого квартала. В третьем квартале будет начат «постепенный отказ» от файлов cookie, в ожидании консультаций с британским Управлением по конкуренции и рынкам (CMA).

Это решение Google, прекратить поддержку сторонних файлов cookie, связано с проблемами конфиденциальности, которые уже давно сопровождают данную технологию. Остальные браузеры, включая Firefox от Mozilla и Safari от Apple, уже блокируют такие файлы cookie, которые позволяют компаниям отслеживать активность пользователей при переходе с одного сайта на другой для показа целевой рекламы.

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Google разработал свою собственную альтернативу сторонним файлам cookie, которая называется «песочница конфиденциальности». Вместо отслеживания каждого сайта, теперь компания будет обрабатывать данные на устройстве, чтобы определить области интересов пользователя. Затем эти данные будут переданы рекламодателям, которые смогут показывать релевантную рекламу, не имея доступа к истории посещений.