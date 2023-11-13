После неудачного запуска Call of Duty: Modern Warfare 3 Microsoft теперь являющийся владельцем Activision Blizzard, скорее всего внесет изменения в структуру разработки

Игра "Call of Duty: Modern Warfare 3" вызывает разочарование поклонников и стала объектом критики со стороны пользователей на платформах Steam и Metacritic, получив негативные отзывы.

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Несмотря на то, что после выпуска игры на платформе Valve было зарегистрировано 177 881 новых пользователей данной игры, это число все же оказалось на 25% ниже, чем у предыдущей части "Modern Warfare 2".

В то же время, отзывы о "Modern Warfare 3" на Steam значительно ухудшились. Пользователи выражают свое беспокойство по поводу внутриигрового контента и цены игры. Более 70% из 3110 отзывов на Steam имеют негативный характер.

Большинство отзывов указывают на то, что покупатели чувствуют себя обманутыми новым релизом, основным обвинением является повторное использование игровых активов и незначительные изменения в графике.

Становится очевидным, что Call of Duty: Modern Warfare 3 будет записан в историю как один из наихудших выпусков франшизы Activision, особенно с учетом цены в $70. Изначально ходили слухи, что игра должна была стать DLC, но Activision приняла решение сделать ее полноценным сиквелом.

Недавно появилась информация о том, что разработчикам Sledgehammer Games было отведено всего около шестнадцати месяцев на создание игры, что является очень коротким сроком для такой франшизы. Изначально компания планировала выпустить продолжение хорошо принятой игры 2014 года "Advanced Warfare", но отложила его ради новой части "Modern Warfare".

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В свою очередь, Microsoft теперь является владельцем Activision Blizzard и, скорее всего, внесет изменения в структуру разработки, особенно после неудачного запуска Call of Duty: Modern Warfare 3.