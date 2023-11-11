Аналогичная проблема может возникнуть и с внутренним дисковым накопителем

Выяснилось, что использование съемного дисковода PlayStation 5 Slim может стать проблематичным в будущем. При перезагрузке консоли онлайновые сервисы, которые необходимы для регистрации данного дисковода, перестанут быть доступными.

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Если пользователь сбросит консоль, то его диск автоматически снимется с регистрации и, соответственно, для дальнейшего использования придется повторно зарегистрировать его в Интернете. Хотя такая ситуация вполне ожидаема при полном сбросе системы, стоит помнить, что онлайн-сервисы не являются вечными и если все останется по-прежнему, то съемный дисковод с течением времени может стать непригодным для использования. Такие же проблемы, предположительно, возникают и с внутренним дисководом.

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Безусловно, это неприятная новость для пользователей, поэтому надеемся, что компания Sony найдет решение этой проблемы в будущем. PlayStation 5 Slim, которая в конечном итоге заменит оригинальную модель, выпущенную в конце 2020 года, предлагает не только съемный дисковод, но и ряд других улучшений. Например, в новой консоли установлен твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, что обеспечивает немного больше места для хранения данных, а также два порта USB Type-C.