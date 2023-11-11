Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Съемный дисковод PlayStation 5 Slim может стать непригодным для использования в будущем
Аналогичная проблема может возникнуть и с внутренним дисковым накопителем

реклама

Выяснилось, что использование съемного дисковода PlayStation 5 Slim может стать проблематичным в будущем. При перезагрузке консоли онлайновые сервисы, которые необходимы для регистрации данного дисковода, перестанут быть доступными.

реклама

Если пользователь сбросит консоль, то его диск автоматически снимется с регистрации и, соответственно, для дальнейшего использования придется повторно зарегистрировать его в Интернете. Хотя такая ситуация вполне ожидаема при полном сбросе системы, стоит помнить, что онлайн-сервисы не являются вечными и если все останется по-прежнему, то съемный дисковод с течением времени может стать непригодным для использования. Такие же проблемы, предположительно, возникают и с внутренним дисководом.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Безусловно, это неприятная новость для пользователей, поэтому надеемся, что компания Sony найдет решение этой проблемы в будущем. PlayStation 5 Slim, которая в конечном итоге заменит оригинальную модель, выпущенную в конце 2020 года, предлагает не только съемный дисковод, но и ряд других улучшений. Например, в новой консоли установлен твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, что обеспечивает немного больше места для хранения данных, а также два порта USB Type-C.

#playstation 5 slim #дисковой накопитель #онлайн-сервис
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Покупатели новой PS5 Slim с SSD емкостью 1 ТБ получат только 808 ГБ памяти
Sony представила уменьшенные версии PlayStation 5
PlayStation 5 Slim получила более компактную систему охлаждения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
3
Инженеры из РФ создали авиационную ракету нового поколения, сочетающую фугасную и бронебойные части
+
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
14
Ростех рассказал о ракете класса "воздух-поверхность"с мультимодульными свойствами
+
Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
1
Командир ЧВК Вагнер рассказал, почему компания решила начать работать с Росгвардией
1
Rocket Lab запустит гиперзвуковой аппарт в интересах Подразделения оборонных инноваций
+
Крупные майнеры распродали 100% добытых Биткоинов и готовятся к бычьему ралли после халвинга 2024
4
Космические телескопы Уэбб и Хаббл совместно запечатлели потрясающее звездное скопление
+
РФ вышла из комиссии СБ ООН по Северным потокам – спустя год расследования так и не началось
1
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
Binance окончательно уходит из России – пользователям предлагают вывести деньги на местную CommEX
3
Запущен первый в стране облачный сервис РосОблако на основе отечественных технологий
+
SpaceX 7 декабря запустит многоразовый космический самолет X-37B на ракете Falcon Heavy
3
Показан "близнец" RTX 4090 с вдвое большей памятью и значительно дешевле NVIDIA H100
5
«Ланцеты» взяли на вооружение тепловизор – дрон-камикадзе стал ещё опаснее для ВСУ
+
Ученые Росатома впервые применили лазерный комплекс для ликвидации нефтеразливов
2
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
13
Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое загонял Россию
1

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
28
Как сломалась моя Xbox series S
30
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
9
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
6
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
1
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
9
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
4
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
1

Сейчас обсуждают

Neur
23:18
Эти утырки итак бьют по всему куда могут дотянуться, так что по фиг на их угрозы, надо ровнять с землей всю окраину...
Киев угрожает зеркальным ответом в случае возобновления ВС РФ ударов по энергосистеме Украины
Баю Бай
23:07
В твоих влажных фантазиях что то растет.Ботяра умри.В моей республике вырубили всё уже.Столько леса было , всё испоганили.А древесина уже 15т.р за куб продают,необрезную.
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Евгений Бритько
23:04
А если у хозяина несколько заводов? Ему надо возле каждого хату-дачу отбомбить и по родственнику там поселить? 😂
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Vorvort
23:03
Перечитай мой пост. Если не понял, то подсказываю: в оптимизированных под оба лагеря . Ну и где Порт Роял?
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Евгений Бритько
23:01
В России строится завод? Путин Русь продал, урод! В России не строится заводов? Долой с Кремля Путиноводов!😂
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Баю Бай
23:01
Ты ,"не балбес",мудак,кому ты там и что продавать будешь,жалкая вошь.Такие смешные,кто эти "мы"???Типа ты и вождь с прихвостнями?А не слишком ли, самомнение, твоё, раздулось.Иди ,говно собирай.Не пиши...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Андрей Касянчук
23:00
Ух ты! Как уже много высокопрофессиональных комментариев!
Показан "близнец" RTX 4090 с вдвое большей памятью и значительно дешевле NVIDIA H100
Виктор Бурунов
22:43
И все корпуса обязательно со стеклом и вентиляторы только с подсветкой, так и написали бы, корпуса для лгбт меньшинств.
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
Сергей Баулов
22:41
Если забить на их покрытие, боеготовность будет как у обычных самолётов 4 поколения. Стелс-покрытие значительно увеличивает стоимость часа полёта и его обслуживание требует больше внимания техников
США планируют разработать новый истребитель для замены старого F-16 Fighting Falcon
Денис Оболонь
22:39
У Яндекса всё просто. Хавать тупой пипл, а то ещё отнимем
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем