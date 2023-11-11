Полученные данные позволяют предположить, что после флагманской модели складного телефона Samsung планирует выпустить более доступную модель, возможно, под названием Galaxy Z FE

После многочисленных слухов, которые периодически возникали и исчезали, по всей видимости, Samsung наконец-то готовится выпустить складной телефон для широких масс.

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Два дня назад пользователь @Tech_Reve опубликовал ссылку на статью TrendForce о модели X, которая соответствует предыдущей информации о том, что Samsung планирует выпустить доступный по цене складной телефон к 2024 году.

Согласно статье, ожидается, что в следующем году Samsung, а также Huawei, представят на рынке конкурентоспособные по цене складные смартфоны. В силу того, что складные телефоны - единственный сегмент, продажи которого растут, тогда как остальной рынок находится в активном спаде, доступность недорогих складных телефонов может стать ключевым фактором для восстановления этой отрасли.

За последние три месяца было представлено 13 новых моделей складных смартфонов, поэтому конкуренция развивается с впечатляющей скоростью.

Данные свидетельствуют о том, что после флагманских моделей складных телефонов, Samsung планирует представить более доступный вариант, возможно, с названием Galaxy Z FE. Также сообщается, что южнокорейский гигант придерживается диапазона цен от 400 до 500 долларов США для своей складной модели среднего уровня.

Это значительно снижает стоимость по сравнению с Flip 5, чья цена составляет 999,99 доллара, и Fold 5, чья цена равна 1799,99 долларам.

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Пока информации о технических характеристиках этого телефона практически нет, однако, учитывая, что он будет являться моделью Fan Edition, можно ожидать, что это будет полностью функциональная версия складных телефонов Samsung.