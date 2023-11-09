С его помощью межъязыковое общение становится таким же простым, как включение субтитров, без необходимости установки дополнительных приложений

В наше время, когда искусственный интеллект становится все более распространенным и востребованным, Samsung представила Galaxy AI - инновационный мобильный инструмент, основанный на искусственном интеллекте, с целью изменить взаимодействие со смартфонами. Компания сегодня объявила о своем новом достижении в области искусственного интеллекта, анонсировав AI Live Translate Call.

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AI Live Translate Call - это уникальное нововведение, которое выполняет функции перевода аудио и текста в реальном времени прямо во время телефонного звонка. Теперь межъязыковое общение будет таким же легким, как включение субтитров, без необходимости устанавливать дополнительные приложения. Более того, функциональные возможности Galaxy AI обеспечивают безопасность и конфиденциальность приватных разговоров.

"Мобильные технологии обладают невероятной силой, они помогают людям во всем мире общаться, повышать производительность и развивать творческие способности. Но до сих пор мобильный искусственный интеллект не стимулировал эти процессы по-настоящему значимым образом", - подчеркнул исполнительный вице-президент и руководитель отдела исследований, Вонджун Чхве. "Galaxy AI - это наше самое фундаментальное интеллектуальное предложение на данный момент, и оно навсегда изменит наше представление о телефонах".

Представители компании отметили, что AI Live Translate Call - это только начало, и в будущем стоит ожидать еще больше инноваций. Samsung уже представила свою собственную модель генеративного искусственного интеллекта под названием Samsung Gauss, которая позволяет создавать и редактировать изображения, составлять электронные письма, делать суммарные выводы из документов и писать код. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что Samsung готова конкурировать на этой арене искусственного интеллекта. Функция AI Live Translate Call станет доступна в начале следующего года.

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Ранее ходили слухи, что Galaxy S24 может стать первым устройством, которое воспользуется новыми функциями искусственного интеллекта Samsung. Однако, в данном сообщении компания не затронула эту тему. Но, наверняка, к концу года будет больше информации о том, какие устройства будут совместимы с AI Live Translate Call, а также о системных требованиях для его использования.